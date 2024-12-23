Seydikemer’de feci kaza: 2 ölü

Kaza, saat:06.45 sıralarında Fethiye Antalya Karayolu Yayla Ceylan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 57 yaşındaki S.K. idaresindeki otobüs ile 64 yaşındaki Şükrü Öncü idaresindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemede otomobilde bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Otobüste bulunan 7 yolcunun ise yaralanmadığı öğrenildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan 73 yaşındaki Olcay Öncü ile Metin Öncü çifti olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Şükrü Öncü olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin otobüs sürücüsü ve otobüste bulunan yolcuların ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Metin Öncü ile Olcay Öncü savcının talimatı ile morga kaldırıldı. Kazada yaralanan Şükrü Öncü'nün tedavisi ise Seydikemer Devlet Hastanesinde sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.