Seydikemer’de feci kaza: 24 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Fethiye istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan 48 APE 108 plakalı aracın sürücüsü Ali Aker, Kaş Kavşağı'na yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan 48 AGG 585 plakalı araca çarparak savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Ali Aker'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, araçta sıkışan Aker'i bulunduğu yerden dikkatli bir şekilde çıkarttı. Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.