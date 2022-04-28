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Giriş Tarihi: 28.4.2022 22:23 Son Güncelleme: 28.4.2022 22:32

Muğla'da otomobil şarampole devrildi! 1 ölü 5 yaralı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da otomobil şarampole devrildi! 1 ölü 5 yaralı

Muğla Seydikemer’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole devrildi. Kaza sonucunda 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Muğla Seydikemer'de Dont mevkisinde Dudu Güngörmez idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki Hanife Malpınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza esnasında otomobilde bulunan sürücü ile Esma Met, Halil Güngörmez, Batuhan Güngörmez (3) ve Emir Sarışlı (3) yaralandı. Ardından Fethiye'deki hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Muğla'da otomobil şarampole devrildi! 1 ölü 5 yaralı
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