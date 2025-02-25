Seydişehir Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Seydişehir Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Seydişehir, tarihi açıdan da önemli bir geçmişe sahiptir. Selçuklular döneminden itibaren yerleşim alanı olarak kullanılan ilçe, Osmanlı döneminde de önemli ticaret yollarının geçtiği bir merkez olmuştur. İlçede yer alan Seyyid Harun Veli Türbesi, Seydişehir'in manevi kimliğini güçlendiren en önemli noktalardan biridir. Bu önemli eserler insanlara Seydişehir Otogar nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir, merkeze yakın mı sorularının cevaplarını arattırmaktadır.

Seydişehir Otogar Nerede?

Seydişehir Otogarı, Konya iline bağlı Seydişehir ilçesinin Karakavak Mahallesi'nde, Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunmaktadır.

Yol Tarifi ile Seydişehir Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Seydişehir Otogarı ilçe merkezine oldukça yakındır. Yürüme mesafesinde bulunduğu için otogara kısa sürede ulaşmak mümkündür. Bulunduğunuz konuma göre Seydişehir Otogarı'na farklı güzergâhlar üzerinden ulaşabilirsiniz:

Özel Araç ile Ulaşım

Konya Şehir Merkezinden: Konya'dan Seydişehir'e ulaşım için D715 ve D695 karayolları kullanılabilir. Yolculuk yaklaşık 1 saat 15 dakika sürmektedir.

Antalya'dan: Antalya'dan Seydişehir'e ulaşım için D400 ve D695 karayolları takip edilmelidir. Yolculuk süresi yaklaşık 3 saat 30 dakika sürmektedir.

Beyşehir'den: Beyşehir'den Seydişehir yönüne gitmek için D695 karayolu kullanılabilir. Yolculuk süresi yaklaşık 45 dakika sürmektedir.

Isparta'dan: Isparta'dan Seydişehir'e ulaşım için D330 ve D695 karayolu tercih edilebilir. Yaklaşık 2 saat 30 dakika süren bir yolculuk gerekmektedir.



Toplu Taşıma ile Ulaşım

Seydişehir Otogarı'na çevre il ve ilçelerden otobüs ve minibüs seferleri ile ulaşılabilir.

Konya'dan: Konya Otogarı'ndan hareket eden şehirlerarası otobüsler ve ilçeler arası minibüsler kullanılabilir. Yolculuk süresi yaklaşık 1 saat 15 dakika sürmektedir.

Antalya'dan: Antalya'dan Seydişehir yönüne giden otobüsler gün içinde düzenli olarak hareket etmektedir. Yaklaşık 3 saat 30 dakika süren bir yolculuk gerekmektedir.

Beyşehir'den: Beyşehir şehir merkezinden hareket eden minibüsler otogara ulaşım sağlamaktadır. Yolculuk 45 dakika içinde tamamlanır.

Isparta'dan: Isparta'dan Seydişehir yönüne hareket eden otobüslerle ulaşım sağlanabilir. Yolculuk süresi yaklaşık 2 saat 30 dakika sürmektedir.



Havalimanı Servisleri ile Ulaşım

Seydişehir'e en yakın havalimanı Konya Havalimanıdır.

Konya Havalimanı'ndan: Konya şehir merkezine ulaşılıp buradan Seydişehir'e otobüsle gidilebilir. Yolculuk süresi yaklaşık 1 saat 30 dakika civarındadır.



Taksi ve Özel Transfer ile Ulaşım

Konforlu bir ulaşım arayanlar için taksi ve özel transfer hizmetleri iyi bir alternatiftir.