Şeyh Yahya Efendi Türbesi’ne ramazanda ziyaretçı akını

Kanuni Sultan Süleyman'ın sütkardeşi, Boğaz'ın manevi koruyucusu ve denizcilerin piri Şeyh Yahya Efendi'nin Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın yanındaki Yahya Efendi Camii içinde yer alan türbesi özellikle ramazan ayında yoğun ilgi görüyor. Hz. Muhammed'in (SAV) Sakal-ı Şerif'inin de ziyarete açılmasıyla ziyaretçi akını yaşanıyor. Şeyh Yahya Efendi'nin türbesinde manevi atmosferi yaşamak isteyen vatandaşlar duygularını SABAH'a anlattı."Ramazanda birçok yeri ziyaret ediyorum ama burası çok farklı. Sakal-ı Şerif'in ziyarete açıldığını bilmiyordum. Sakal-ı Şerif'i görmek de apayrı bir mutluluk, kızımla çok duygusallaştık, dualarımızı ettik.""Çocuk orucu tutuyorum. Ziyaret güzeldi, çok mutlu hissettim. Fatiha okudum. Sakal-ı Şerif ramazan sürprizi oldu benim için. Görünce çok duygulandım. Bütün çocukların buraya gelmelerini isterim.""Yahya Efendi'nin maneviyatının güçlü olduğunu hissediyorum, manevi olarak burası beni tatmin ediyor. Dua ediyorum. Dualarımın kabul olduğunu düşünüyorum. Etrafımdakileri buraya getirdim. O duyguyu hissettiğimde yılda birkaç kez geliyorum.""Ramazan İstanbul'da çok keyifli, farklı bir ruhaniyeti oluyor. Şeyh Yahya Efendi ile ilgili bir roman okumuştum. O günden beri Yahya Efendi ile gönül bağı kurdum. Roman vesilesiyle burada daha fazla feyiz ve bereket aldığımı hissediyorum. Manevi havası çok farklı. Huzurlu hissettiriyor.""20 yıldır geliyorum. Çok bilinen bir yer değildi, üniversite öğrencisiyken tesadüfen keşfettim. Boğaz'a nazır bir yerde bu tekke ve türbenin olması müthiş. Boğaz'ın manevi dört koruyucusu Beykoz'da Hz. Yuşa, Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdayi ve Sarıyer'de Telli Baba İstanbul'un bekçileri gibi. İstanbul'un hem tarihini hem ruhunu koruyabilen yerler buralar.""Cami ve türbe gezmek için geldik. Eyüp Sultan, Sultanahmet, Ayasofya, Süleymaniye camilerini gezdik. Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi'nden sonra buradayız. Ramazanda gelmek ayrı güzel.""Ramazanı iyi değerlendirmek adına Allah dostu olan beş evliya ziyareti seçtim. Hayatlarını araştırım. Onlar Şeyh Yahya Efendi, Aziz Mahmud Hüdayi, Merkez Efendi, Somuncu Baba ve Emir Sultan hazretleriydi. İlk Yahya Efendi Hazretleri'nden başladım. Beni manen çok etkiledi. Duygusal bir ortamı var. Maneviyatı da yüksek bir yer. İlmi düşündürtüyor. İnsanın kendini sorgulayıp tefekkür etmesi gereken bir yer.""Bu türbeye geldiğimden beri başka bir manevi atmosfer hissediyorum. Sükûnet ve manevi atmosfer var. Bence İstanbullular buraya gelip bir Fatiha okumalı, türbesini görmeli."