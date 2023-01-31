Şeyhmus Tatlıcı’ya verilen nitelikli cinsel saldırı cezasını Yargıtay bozdu

Merhum iş insanı Şeyhmus Tatlıcı'nın kendisi ile aynı ismi taşıyan oğlu Şeyhmus Tatlıcı, telefondaki eski kız arkadaşının attığı mesajı Melisa Tatlıcı'nın görmesi üzerine çiftin arasında tartışma çıkmıştı. Şeyhmus Tatlıcı 32 haftalık hamile eşi Melisa Tatlıcı'ya hakaretlerde bulunarak eline aldığı kolonya şişesiyle 'Seni yakacağım' şeklinde tehdit ettiği ileri sürülmüştü. Şeyhmus Tatlıcı, genç kadının kollarını sıkarak, bileklerine tırnaklarını geçirip, yüzüne sprey sıkarak, temizlik sopasıyla bacağına vurarak yaralamıştı. Melisa Tatlıcı'nın iddiasına göre, Şeyhmus Tatlıcı çeşitli yöntemlerle cinsel saldırıda bulunmuştu.

10 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞ

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ocak 2020'de görülen davada mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın tehdit, hakaret ve Kasten yarama suçlarından beraatına karar vermişti. Mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın, boşanmak üzere olduğu eşi Melisa Tatlıcı'ya karşı cinsel davranışlarda vücut dokunulmazlığını ihlal ettiğinin sabit olduğunu belirterek 12 yıl hapis cezasına çarptırmış, sonra da Şeyhmus Tatlıcı'ya iyi hal indirimi uygulayarak cezasını 10 yıla düşürmüştü.

YARGITAY KARARI BOZDU

Tatlıcı'nın avukatı Uğur Uğurlu kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay avukat Uğur Uğurlu'nun itirazını yerinde bularak kararı bozdu.

Yargıtay kararında olayın intikal şekli ve zamanı, mağdurenin aşamalardaki çelişkili beyanlarını göz önüne alarak, sanık Şeyhmus Tatlıcı'ya cinsel saldırı suçundan ceza verilmesi gerekirken, nitelikli cinsel saldırı suçundan ceza verilmesinin doğru olmadığını belirtti. Yargıtay kararı bozarak yargılamanın yeniden yapılması için dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.