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Giriş Tarihi: 18.3.2025 18:52

Seyir halinde cep telefonu ile kumar uygulamasını takip etti: Bir yolcu tehlikeli anları anbean kaydetti!

Kırklareli'nde Kırklareli-Lüleburgaz arasında taşımacılık yapan bir firma şoförü direksiyon başında telefonla bir kumar uygulamasını takip etti. Yolculardan biri o anları kayıt altına alırken, yetkililerden duruma el atmasını istedi.

İHA
Seyir halinde cep telefonu ile kumar uygulamasını takip etti: Bir yolcu tehlikeli anları anbean kaydetti!

Olay, öğle saatlerinde Lüleburgaz seferini yapan bir araçta yaşandı. Yolculardan biri, şoförün dikkatsiz tavırlarını fark ederek cep telefonu kamerasıyla görüntü kaydetti. Görüntülerde, şoförün direksiyon başında telefon ekranına odaklandığı ve kumar uygulamasını takip ettiği görüldü.

"BU ARAÇLAR İNSAN CANI TAŞIYOR"

Olaya tanık olan yolculardan biri, durumun büyük bir tehlike oluşturduğunu belirterek, "Şoför seyir halinde kumar oynuyor, sonra neden kazalar oluyor diyoruz. Bu araçlar insan canı taşıyor. Allah'a emanet yolculuk ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yolcular, ilgili yetkililerin bu konuda gerekli denetimleri yaparak önlem almasını istedi.

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Seyir halinde cep telefonu ile kumar uygulamasını takip etti: Bir yolcu tehlikeli anları anbean kaydetti!
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