Seyir halinde cep telefonu ile kumar uygulamasını takip etti: Bir yolcu tehlikeli anları anbean kaydetti!

"BU ARAÇLAR İNSAN CANI TAŞIYOR"

Olaya tanık olan yolculardan biri, durumun büyük bir tehlike oluşturduğunu belirterek, "Şoför seyir halinde kumar oynuyor, sonra neden kazalar oluyor diyoruz. Bu araçlar insan canı taşıyor. Allah'a emanet yolculuk ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yolcular, ilgili yetkililerin bu konuda gerekli denetimleri yaparak önlem almasını istedi.