Seyir halindeki araca saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Havalimanı kavşağında, seyir halinde olan araç ışıklarda durdu. Plakası belli olmayan başka bir araçta ışıkta bekleyen ve içinde iki kişinin bulunduğu araca ateş açtı. Ateş açılması ile birlikte, araç içinde bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan ve 45 yaşlarında olduğu öğrenilen kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı kişinin ise tedavisi sürüyor.