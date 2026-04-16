Haberler Yaşam Haberleri Seyir halindeki araçtan ateş açıldı: Okula mermiler isabet etti!
Giriş Tarihi: 16.04.2026 22:58

Kocaeli'de seyir halindeki araçtan ateş açılması neticesinde mermiler okula isabet etti. Olay sonrası harekete geçen ekipler durdurulan araçtaki 3 kişi kıskıvrak yakalarken, 1 kişi tutuklandı.

İHA
Kartepe ilçesinde seyir halindeki araçtan silahla ateş açılması ve mermilerin okula isabet etmesiyle ilgili çalışma başlatıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli aracı kısa sürede tespit ederek durdurdu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve şarjöre basılı 13 fişek ele geçirildi. Araçta bulunan E.Ö., T.E. ve S.F.Ç. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.F.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sürücü E.Ö.'nün 1.60 promil alkollü olduğu tespit edilirken, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 350 bin TL idari para cezası uygulandı.

