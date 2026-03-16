Haberler Yaşam Haberleri Seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen kadın öldü
Giriş Tarihi: 16.03.2026 09:45

Antalya'nın Serik ilçesinde eşinin kullandığı kamyonetin kasasından dengesini kaybedip düşen Habibe Şimşek (56) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza dün saat 18.15 sıralarında Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi Gökçeler mevkinde meydana geldi. Ati Şimşek'in (55) kullandığı kamyonetin kasasında bulunan eşi Habibe Şimşek, araç seyir halinde iken dengesini kaybederek düştü. Eşinin düştüğünü göre Ati Şimşek'in kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrası Habibe Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk otopsinin ardından Habibe Şimşek'in cenazesi adlı tıp kurumu morguna kaldırıldı.

