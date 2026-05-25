Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın

Bahçelievler Yenibosna durağında yolcu alıp indirdikten sonra Şirinevler durağına doğru seyreden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden yolcuların uyarıları üzerine şoför, aracı güvenli alanda durdurdu. Motorda başlayan yangın bir anda tüm metrobüse yayılmadan yolcular metrobüsten tahliye edildi.

Aracın motor kısmında küçük çapta çıkan yangın metrobüsün yolcular tahliye edilmesinden sonra görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü. Metrobüs yangını nedeniyle büyük korku ve mağduriyet yaşayan yolcular, güvenlik görevlilerinin yardımıyla başka bir metrobüse alındı. Yangının bayramdan önce meydana gelmesi bayram günleri yoğun kalabalığın seyahat edeceği metrobüslerde korku ve endişeye neden oldu. Yaklaşık iki hafta öncede üst üste üç metrobüs yangını meydana gelmişti.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör