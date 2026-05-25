Haberler Yaşam Haberleri Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın
Giriş Tarihi: 25.05.2026 21:03

Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın

İstanbul’da bayrama kısa bir süre kala metrobüste çıkan yangın vatandaşları tedirgin etti. İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü. Tahliye edilen yolcular büyük tehlike atlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın
  • ABONE OL

Bahçelievler Yenibosna durağında yolcu alıp indirdikten sonra Şirinevler durağına doğru seyreden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden yolcuların uyarıları üzerine şoför, aracı güvenli alanda durdurdu. Motorda başlayan yangın bir anda tüm metrobüse yayılmadan yolcular metrobüsten tahliye edildi.

Aracın motor kısmında küçük çapta çıkan yangın metrobüsün yolcular tahliye edilmesinden sonra görevlilerin müdahalesiyle söndürüldü. Metrobüs yangını nedeniyle büyük korku ve mağduriyet yaşayan yolcular, güvenlik görevlilerinin yardımıyla başka bir metrobüse alındı. Yangının bayramdan önce meydana gelmesi bayram günleri yoğun kalabalığın seyahat edeceği metrobüslerde korku ve endişeye neden oldu. Yaklaşık iki hafta öncede üst üste üç metrobüs yangını meydana gelmişti.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#BAHÇELİEVLER

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA