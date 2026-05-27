Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Giriş Tarihi: 27.05.2026 01:27

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karayolunda seyir halindeki bir otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucu alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Olay, saat 21.00 sıralarında Çorlu-Yenice yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu istikametine seyir halinde olan otomobilde turbo arızası meydana geldi.

BÖLGEYE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Arızanın ardından motor kısmından yükselen dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek kendisini dışarı atarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan olmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
