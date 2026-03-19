Olay, Kaya Erdem Caddesi'nde meydana geldi. Volkan D. idaresindeki 78 ACC 397 plakalı otomobil, trafikte beklediği sırada motor kısmından bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sararken, önce yolcu ardından sürücü Demir araçtan çıkarak alevlerden kurtuldu. Yangın sırasında araçta patlama meydana geldi.



Çevrede bulunan vatandaşlar yangına müdahale etmek için seferber oldu. Yol kenarındaki bir konaktan yangın tüpüyle çıkan görevli, alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü



Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



Yangının çıkış anı, çevredeki bir konağın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.