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Giriş Tarihi: 23.8.2022 15:46

Seyir halindeyken vurulmuşlardı... Polis şüpheliyi yakaladı

İstanbul Ümraniye’de motorla seyir halinde olan iki arkadaş silahlı saldırıya uğramış içlerinden Mert Cem Arslan hayatını kaybetmiş Atacan Eker ise yaralanmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili yaptığı çalışmanın ardından olayı gerçekleştiren şüphelinin İsmail A. olduğunu belirledi. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Seyir halindeyken vurulmuşlardı... Polis şüpheliyi yakaladı

Ümraniye Esenşehir Mahallesi Merve Sokak 17 Ağustos günü saat 23:15 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Edinilen bilgiye göre Mert Cem Aslan (25) ve Atacan Eker (21), motosikletle seyir halindeyken, otomobil ile olay yerine gelen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Mert Cem Aslan ve Atacan Eker yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Saldırıda yaralanan Mert Cem Aslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atacan Eker'in ise Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Yaralı gencin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

KİRALIK ARAÇLA GELMİŞLER

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden Mert Cem Aslan'ın üzerinden dolu silah şarjörü bulundu. Saldırıda kullanılan otomobilin kiralık olduğu belirlenirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmaların devamında aracı kiralayan C.P. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen C.P. adli kontrol ile serbest bırakıldı.

ASIL FAİL YAKALANDI

Cinayet Masası ekiplerince yapılan çalışmalarda ise olayı geçekleştirdiği tespit edilen şüpheli İsmail A. dün yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı öne sürüldü.

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Seyir halindeyken vurulmuşlardı... Polis şüpheliyi yakaladı
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