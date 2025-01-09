Seyir halindeyken yanan araç park edilince yanındaki araçları da yaktı

Olay, saat 05.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.Sokakta arkadaşı Ercan Yanık ile otomobille seyir halinde olan sürücü Yusuf Ayrıç'ın aracının motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Bunu gören Ayrıç, aracı yol kenarına park etti. Arkadaşı ve kendisi araçtan indi. Otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın bir anda tüm aracı sardı.

2 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

O sırada alevler park halinde olan başka bir araca daha sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, müdahale ederek her iki araçtaki yangını da söndürdü. Yangında iki araç da kullanılamaz hale geldi.