Seyit Onbaşı’nın Mezarı Nerede? Seyit Onbaşı’nın Mezarı Hangi Şehirde, Nasıl Gidilir?

Seyit Onbaşı, Çanakkale Deniz savaşlarında kaldırdığı mermi ile savaşın seyrini değiştiren Çanakkale kahramanlarımızın efsane isimlerinden biridir. Koca Seyit olarak da bilinen Seyit Onbaşı tarihimizde bu yönü ile bilinirken Çanakkale Savaşları'nın her yıl dönümünde anılmaktadır. Onun bu kahramanlığından ötürü hakkında pek çok bilgi yazılırken ona dair merak edilen bazı sorular da vardır. Bunlar arasında en sık sorulanlar Seyit Onbaşı'nın mezarı nerede, Seyit Onbaşı'nın mezarı hangi şehirde ve nasıl gidilir sorularıdır.

Seyit Onbaşı'nın Mezarı Nerede?

Seyit Ali Çubuk ya da bilinen adı ile Seyit Onbaşı, 1889 yılında Eylül ayında Havran ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası Abdurrahman annesi ise Emine Hanım'dır. Seyit Onbaşı, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde çarpışarak savaşın seyrine yön veren önemli Türk askerlerinden biridir. Katıldığı birinci dünya savaşında Çanakkale Cephesi'nde Rumeli Mecidiye Tabyasında görev yaptığı esnada top mermilerini sırtlayıp top kundağına yerleştirmeyi başararak İngiltere'ye(Birleşik Krallık) ait olan Ocean Zırhlısını dümeninden vurup kontrolden çıkmasını sağlayıp bir mayına çarpmasına neden olmuştur. Çanakkale Savaşı'nda gösterdiği bur gerçek başarı halk arasında anlatıla gelen bir efsanenin portresine dönüşmüştür.

Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı'ndaki bu kahramanlıkları ile ön plana çıkarak saygı ve sevgi duyulan bir destansı kahraman haline gelmiştir. Bu durum da onun hakkında çeşitli diziler, filmler, hikâyeler, romanlar, makaleler, kitaplar vb. eserler ortaya koyulmuş ve yer yer koyulmaya da devam etmektedir. Seyit Onbaşı ile ilgili bu bilgilerin yanında onun hakkında yaşamı kapsamında ele alınan konulardan biri vefatından sonra mezarının nerede olduğudur. Halkın ve devlet büyüklerinin ziyaretinden önem taşıyan mezarının yerinin bilinmesi açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda Seyit Onbaşı'nın mezarının nerede olduğuna Seyit Onbaşı ile ilgili verilen bilgilere bakmalıyız. Bu bilgiler sonucunda Seyit Onbaşı'nın 1 Aralık 1939 tarihinde vefatından sonra gömüldüğü yer Balıkesir'in Havran ilçesinde yer alan Kocaseyit köyü mezarlığında yer almaktadır.

Seyit Onbaşı'nın Mezarı Hangi Şehirde?

Seyit Onbaşı'nın mezarı, doğup büyüdüğü Balıkesir şehrinin havran ilçesinde eski adı Çamlık olan günümüzdeki adı Kocaseyit köyünde yer almaktadır.

Seyit Onbaşı'nın Mezarına Nasıl Gidilir?

Seyit onbaşının mezarını ziyaret etmek isteyenler için çeşitli ulaşım koşulları mevcuttur. Öncelikle Balıkesir hava, deniz ya da kara yolu ile ulaştıktan sonra ulaşım aracı tercihinize göre başvurabileceğiniz farklı yollar da bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını sıralayacak olursak:

Seyit onbaşı mezarlığı konumuna toplu taşıma aracı ile gideceğiniz zaman en yakın duraklar:

Yeni Barışkent Mahallesi'nde 202 metre uzaklıkta, 3 dk yürüme mesafesindedir(en yakın otobüs durağıdır). Çanakkale İskelesi 262 metre uzaklıkta, 5 dk yürüme mesafesindedir. Kahraman Sokak 278 metre uzaklıkta, 4 dk yürüme mesafesindedir. Troya Caddesi 181/2 663 metre uzaklıkta, 9 dk yürüme mesafesindedir.