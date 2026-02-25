Şeyma’yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyordu beraat etti

Ankara Etimesgut'ta bir binanın 14.katında, erkek arkadaşı Hüseyin Uyucu ile birlikte yaşadığı evin penceresinden 15 Mart 2023'te düşen Şeyma Gökçe Kayahan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında evde uyuduğunu iddia eden Hüseyin Uyucu gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyucu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırladı. Hüseyin Uyucu'nun yargılanmasına Ankara Batı Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Söz verilen sanık Uyucu yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunduğunu belirterek, suçsuz olduğunu savundu. Beyanların ardından Mahkeme heyeti sanık Uyucu'nun suçunun sabit görülmediğine karar vererek, beraatine hükmetti. Genç kızın ailesi karara itiraz edeceklerini söyledi.

