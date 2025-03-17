Şeyma’yı ölüme götüren kavganın sebebi ‘kıskançlıkmış’! Şeyma’nın şüpheli ölümünde erkek arkadaşı tutuklandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 19.30 sıralarındabir apartmanda meydana gelen olayda, iddiaya göre 28 yaşındaki Hüseyin Uyucu ve 31 yaşındaki sevgilisi Şeyma Gökçe Kayahan arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından Kayahan oturdukları apartmanın 14. katından pencereden düştü. Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kayahan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kayahan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

UYURKEN BULUNDU

Öte yandan Kayahan'ın evine giden polis ekipleri, Kayahan'ın sevgilisi Hüseyin Uyucu'yu aradı ancak cevap alamadı. Bunun üzerine çilingirle eve giren ekipler, Uyucu'yu yatak odasında uyurken buldu. Gazi olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan Uyucu, ilk ifadesinde ilaç alarak uyuduğunu olayı görmediğini söyledi.

TARTIŞMA KISKANÇLIKTAN ÇIKMIŞ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uyucu emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Uyucu, olay gününde kız arkadaşı Kayahan ile kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını, kendisinin reçeteli ağır ilaçlar kullandığını, ilacı aldıktan sonra uyuduğunu olayı görmediğini iddia etti.

TUTUKLANDI

İfadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uyucu, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olay yerinde yapılan incelemelerde pencereden elde edilen parmak izlerinin tespiti için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.