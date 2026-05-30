Şeytan taşlarken kendimizle hesaplaştık

Şeytan taşlama, hac ibadeti sırasında Mina bölgesinde bulunan Cemarat adı verilen sütunlara (küçük, orta ve büyük şeytan) taş atma. Bu ibadet Hz. İbrahim'in, Allah'ın emrini yerine getirmesine engel olmaya çalışan şeytanı taşlamasını sembolize ediyor aslında. Yani Hz.İbrahim'in, oğlu Hz. İsmail'i kurban etmesine engel olmak isteyen şeytanı taşlayarak kovmasına dayanıyor kökü.

YOL YÜRÜMEK İÇİNE DÖNMEK İÇİN

Bizler, Arafat ve Müzdelife vakfesinden sonra yaklaşık 3 saat yürüyüp ilk olarak Cemarat'ta büyük şeytan Akabe Cemresi'ni taşlamıştık. Yol boyunca bizi teslimeyetten alıkoyan eksik yanlarımızı düşündük, yürürken. Farkındalıkla hayatımıza baktık. Kendimizi bilmeye çalıştık. Kendini bilen aslında Rabb'ini bilmez miydi? Ve zorlu bir yürüyüşün ardından Cemarat'a gelip kalabalıkların arasında büyük şeytana Müzdelife'den topladığımız taşlardan 7'sini attık ve günahlarımızı düşündük. En çok hangi günaha sarılıyorduk. Dedikodu mu yapıyorduk, yargılıyor muyduk, kibire mi kapılıyorduk, ne yapıyorduk? Nefsimizi bir atlı arabaya benzetirsek dizginleri ne kadar iyi yönetebiliyorduk? Sebeplere takılıp olayla olay mı oluyorduk? Yoksa daha tepeden bakıp bu olayda Allah bize acaba ne öğretmek istiyor mu diyorduk? İşte sorular sorular...

ÖZDE BULUŞMAK

Hac ibadetinde bu kadar yol yürünmesinin ana sebebi de bu. Kendine ne kadar dönebiliyorsun? Şeytan taşlarken kendine ne kadar dönebiliyorsun? Dışarıda bir şey yok. Yunus Emre'nin dediği gibi 'Bir ben vardır bende, benden içeru.' O bene ne kadar ulaşabiliyorsun? Galiba işin özü de zaten bu.

ÇOK ÖLÜMLER YAŞANDI

İşte hac ibadetinin olmazsa olmaz görevini yerine getirmek için dün yine Cemarat bölgesine gittim. Şeytan taşlama ibadeti sırasında geçmişte çok ölümler yaşanmıştı. Ölümlerin temel nedeni, yoğun insan kalabalıklarından kaynaklanan ciddi izdihamlardı. 1990, 2004 ve 2015 yıllarında yaşanan büyük facialar nedeniyle çok sayıda hacı hayatını kaybetmişti. Geçmişteki bu acı olaylar sonucunda Suudi Arabistan makamları Mina bölgesinde çok ciddi güvenlik önlemleri almış.

TAHLİYE KORİDORLARI VAR

Bu izdihamdan korktuğum için çevreyi sürekli gözlemliyordum. Ancak Suudi yetkililer, bir daha bu acı olayların yaşanmaması için Cemerat alanını, hacıların farklı yönlerden güvenli akışını sağlayacak şekilde çok katlı bir köprü yapmış. İzdihamları önlemek amacıyla hac gruplarına şeytan taşlamak için kesin zaman çizelgeleri belirlenmiş. Şeytan taşlama alanlarındaki duvarlar genişletilmiş, izdihamı önlemek acil durum tahliye koridorları oluşturulmuş. Güvenlik görevlileri ise adım başı teyakkuzdaydı.

KENDİLERİNİ TEMİZE ÇEKTİLER

Otelden Cemarat alanına 45 dakika yürüdükten sonra alana vardım. Sırasıyla küçük şeytana 7, orta şeytana 7, büyük şeytana 7 olmak üzere 21 taş attım. Buraya akın akın gelen hacılar da ibadetlerini yerine getirmek için taşlarını attı. Kimbilir belki de kendi iç dünyalarıyla yüzleşip kendilerini temize çektiler. Sonuçta herkes kendi kendineydi.

VESVESEMİZLE YÜZLEŞECEĞİZ

Toplamda 21 taş attıktan sonra yine o genişletilmiş yolun bu defa dönüş yolundan yürüdük. Yolda, Konyalı Türk hacılardan Fehmi ve Necibe Erdem ile karşılaştım. Fehmi Erdem "Eskiden çok korkuluyordu, şeytan taşlamaya giderken. Çünkü çok ölümler yaşandı buralarda. Bakın şimdi yolları nasıl genişletmişler. Şeytan taşlarken kendi içimizdeki vesveselerle yüzleşeceğiz" dedi

BUGÜN DE 21 TAŞ ATMA GÖREVİM VAR

Yolda hacılara su dağıtanlar, hediyeler verenler de vardı. 50 derecede sıcakta kilometrelerce yürüyen hacılara bir şişe su verebilmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Bugün de şeytan taşlamak için yeniden yola çıkacağım. Daha 7'şer tane olmak üzere 3 şeytana 21 taş atacağım.