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Giriş Tarihi: 6.6.2022 15:42

Seyyanen zam ne demek? Emekliye ve memura Seyyanen zam var mı, kimlere verilir?

Seyyanen zam ne demek? Emekliye ve memura Seyyanen zam var mı, kimlere verilir?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası emekli maaşı şekillenirken seyyanen zam gündeme geliyor. 6 Haziran 2022 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleşiyor. Milyonlarca emekli seyyanen zam konusunu araştırıyor. Seyyanen belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasını ifade eder ve kelime Arapça kökenlidir. Peki Seyyanen zam ne demek? Emekliye ve memura Seyyanen zam var mı, kimlere verilir?

Seyyanen zam nedir, ne demek ve kimlere verilir sorusunun yanıtı milyonların gündeminde yer alıyor. Kamu çalışanlarına yönelik enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacağı bilinirken, ek zammın seyyanen yapılması yönünde çalışmalar merak konusu oluyor. Maaş farketmeksizin herkesin aynı TL tutarında zam aldığı anlamını taşıyan seyyanen kimlere ne zaman verileceği araştırılıyor. Peki Seyyanen zam ne demek, Seyyanen zam var mı, kimlere verilir?

SEYYANEN NE DEMEK?

Türk Dİl Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasından seyyanen "eşit olarak" açıklanmıştır. Zarf olarak kullanılan seyyanen Arapaç kökenli bir kelimedir.

SEYYANEN ZAM NEDİR?

Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor.

Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.

Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar.

Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.

Kısaca seyyanen zam herkesin maaş farkı fark etmeksizin aynı TL tutarında zam almasıdır. Örnek yüzde maaşı 3 bin ya da 4 bin lira olan kamu işçileri yüzdesel zam aldıklarında yüzde 10, 3 bin lira alana 300 lira olarak yansırken, 4 bin lira alana 400 lira olarak yansıyor.

Seyyanen zamda ise böyle bir durum yok. Maaş fark etmeksizin herkes aynı TL tutarında zam alıyor. Örnek olarak 100 TL seyyanen zam tutarı belirlendiği göz önüne alınırsa maaşı 3 bin lira olan kişi 3 bin 100 lira, 4 bin lira olan kişi 4 bin 100 liraya çıkıyor. Yani sonuç olarak seyyanen zamda herkes TL olarak aynı zammı alıyor.

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Seyyanen zam ne demek? Emekliye ve memura Seyyanen zam var mı, kimlere verilir?
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