“Sezai Karakoç, büyük bir okuldur”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, şair ve yazar Sezai Karakoç'un seneidevriyesinde kabrini ziyaret etti. Yayman, "Sezai Karakoç, Yedi Güzel Adam'ın en güzel insanlarından biridir. Sezai Karakoç, hikayesi olan büyük bir insandır. Sezai Karakoç, bir okuldur. Sadece şiirleriyle, düşünce yazılarıyla, fikirleriyle değil bizzat şahsiyetiyle müstesna bir insandır" dedi.

Sezai Karakoç'un hikayesinin bütün millete, özellikle gençlere çok müstesna örnek niteliğinde olduğunu ifade eden Yayman, onun sözlerinin bu çağda çok büyük anlam ve önem kazandığını belirtti. Yayman, düşüncenin, insanlık değerlerinin, hürriyet anlayışının krize girdiği çağda Karakoç'un erdemin, hürriyetin ve insanlık değerlerinin en büyük savunucularından olduğunu kaydetti. AK Parti olarak kültürü ve sanatı, milleti birleştiren yegane unsurlardan gördüklerine dikkati çeken Yayman, Salı (18 Kasım) AK Parti Kütüphanesi'nde çağının vicdanı olan Sezai Karakoç'la ilgili sempozyum düzenleyeceklerini ve onu daima saygıyla anacaklarını sözlerine ekledi.