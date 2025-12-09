Sezaryen oranları alarm veriyor

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, Türkiye'de sezaryen doğum oranlarında son yıllarda dikkati çekici bir artış yaşandığının altını çizdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), sezaryen oranının yüzde 15'in altında olmasını önerirken, Türkiye'de 2023 Sağlık İstatistikleri Yıllığı'na göre sezaryen ameliyatının canlı doğumlar içindeki oranının yüzde 61.5 ve primer sezaryen ameliyatının canlı doğumlar içindeki oranının yüzde 32.4 olarak bildirildiği açıklandı. Komisyon raporunda, normal doğum oranları azalırken sezaryen oranının artmasının tıbbi nedenleri ile bireysel ve sosyokültürel sebepleri de ortaya konuldu. Raporda, kadınların demografik özelliklerinde belirgin değişiklikler gözlemlendiği, ilk gebelikte anne yaşının ileri olmasının sezaryen oranlarındaki artışın en önemli nedeni olduğu belirtildi. Türkiye'de 15-49 yaş arası kadınlar yüzde 37'sinin normal beden kitle endeksine sahipken yüzde 59'unun şişman ya da obez sınıfında bulunduğu hatırlatıldı.