Haberler Yaşam Haberleri Şezlong yeri cinayetinde katile ağırlaştırılmış müebbet hapis
Giriş Tarihi: 25.03.2026 15:08

Şezlong yeri cinayetinde katile ağırlaştırılmış müebbet hapis

İzmir'in Çeşme ilçesinde şezlong yeri kavgasında komşu sitenin görevlisi Soner Boztepe'yi (29) baltayla öldüren katil S.Ş., ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Şezlong yeri cinayetinde katile ağırlaştırılmış müebbet hapis
  • ABONE OL

Korkunç olay, 18 Temmuz 2025 tarihinde Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi Gücücek Koyu'nda meydana geldi. Bir sitede güvenlik görevlisi olan Soner Boztepe (29) ile komşu sitenin görevlisi S.Ş. arasında şezlong yeri nedeniyle tartışma çıkmıştı. Büyüyen kavgada S.Ş., eline aldığı baltayla Boztepe'nin başına ağır bir darbe indirmiş, kafasında açık yara oluşan Boztepe olay yerinde hayatını kaybetmişti.

KAÇMAK İÇİN YANGIN ÇIKARMIŞTI

Cinayetin ardından kaçmaya çalışan saldırgan, yerini gizlemek ve jandarma ekiplerini oyalamak amacıyla çevredeki makilik alanda yangın çıkarmıştı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan S.Ş., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KARAR DURUŞMASI

Olaya dair açılan davanın karar duruşması görüldü. Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi, sanık S.Ş.'nin eylemini planlı şekilde gerçekleştirdiğini ve delillerin suçunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, sanığı 'Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Şezlong yeri cinayetinde katile ağırlaştırılmış müebbet hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz