Şezlong yeri cinayetinde katile ağırlaştırılmış müebbet hapis

Korkunç olay, 18 Temmuz 2025 tarihinde Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi Gücücek Koyu'nda meydana geldi. Bir sitede güvenlik görevlisi olan Soner Boztepe (29) ile komşu sitenin görevlisi S.Ş. arasında şezlong yeri nedeniyle tartışma çıkmıştı. Büyüyen kavgada S.Ş., eline aldığı baltayla Boztepe'nin başına ağır bir darbe indirmiş, kafasında açık yara oluşan Boztepe olay yerinde hayatını kaybetmişti.

KAÇMAK İÇİN YANGIN ÇIKARMIŞTI

Cinayetin ardından kaçmaya çalışan saldırgan, yerini gizlemek ve jandarma ekiplerini oyalamak amacıyla çevredeki makilik alanda yangın çıkarmıştı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan S.Ş., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KARAR DURUŞMASI

Olaya dair açılan davanın karar duruşması görüldü. Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi, sanık S.Ş.'nin eylemini planlı şekilde gerçekleştirdiğini ve delillerin suçunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, sanığı 'Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.