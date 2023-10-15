Haberler Yaşam Haberleri Sezyum-133 atomunun 9.192.631.770 kez titreşmesi için geçen süre hangisinin özetlenmiş bilimsel tanımıdır?
Giriş Tarihi: 15.10.2023 23:04 Son Güncelleme: 15.10.2023 23:04

Sezyum-133 atomunun 9.192.631.770 kez titreşmesi için geçen süre hangisinin özetlenmiş bilimsel tanımıdır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 15 Ekim 2023 Pazar günü yayınlanan son bölümünde 5 Milyon TL’lik büyük ödülü kazanmak isteyenler Kenan İmirzalıoğlu tarafından yöneltilen sorulara yanıt vermeye çalıştı. Öte yandan yarışmayı izleyenler az önce sorulan Sezyum-133 atomunun 9.192.631.770 kez titreşmesi için geçen süre hangisinin özetlenmiş bilimsel tanımıdır? sorusunun cevabını öğrenmek isteyerek araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. İşte merak konusu olan sorunun yanıtı.

Sezyum-133 atomunun 9.192.631.770 kez titreşmesi için geçen süre hangisinin özetlenmiş bilimsel tanımıdır?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 15 Ekim 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. Büyük ödülün 5 Milyon Türk Lirası'na yükseldiği yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Sezyum-133 atomunun 9.192.631.770 kez titreşmesi için geçen süre hangisinin özetlenmiş bilimsel tanımıdır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (15 EKİM 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;

SORU: Sezyum-133 atomunun 9.192.631.770 kez titreşmesi için geçen süre hangisinin özetlenmiş bilimsel tanımıdır?

SEÇENEKLER

A- 1 saniye (CEVAP)
B- 1 dakika
C- 1 saat
D- 1 gün


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Sezyum-133 atomunun 9.192.631.770 kez titreşmesi için geçen süre hangisinin özetlenmiş bilimsel tanımıdır?
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