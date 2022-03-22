Sfenks Kedisi Özellikleri Ve Bakımı: Sfenks Kedisi Nasıl Yetiştirilir?

Büyük göz yapıları ve tüysüz haliyle dikkatleri üzerine çeken Sfenks Kedisi uysal kedi türlerindendir. İlk başlarda çoğu kişiye korkunç gibi gözükse de sıcakkanlılığı ile hemen kendini sevdiren kedi cinslerindendir. Ana vatanı Kanada olan ve kedi ırkları arasında tek tüysüz hayvan kabul edilen Sfenks Kedisi üzerine hazırladığımız içerikten faydalı bilgiler edinebilirsiniz.

Sfenks Kedisi Özellikleri

Tesadüfi bir şekilde Kanada Toronto'da ortaya çıkan Sfenks Kedisi çoğu kişi tarafından mutasyona uğramış bir kedi sanılıyor. Lakin durum genetik bir mutasyon değil tamamen doğal yollarla oluşmuş olmasıdır. Tüysüz, sarkık derisi ve büyük gözleri ile tereddütle yaklaşılan Sfenks Kedisi'nin geçmişi oldukça eski tarihlere dayanıyor. Bu tarz cins kedileri genellikle pet shop gibi hayvanların sergilendiği alanlardan satın alabiliyorsunuz.

Yüksek ücretlerden alıcı bulan Sfenks Kedisi özellikleri bakımında incelendiğinde arkadaş canlısı olmaları ilk dikkat çekenlerdendir. Vücut yapısı tüysüz sert bir deriden oluşur. Büyük kulak ve gözleri vücudunda tüysüz derisinden sonra dikkat çeken noktalardandır.

Uzun bir kuyruğa sahip olan kedi aynı zamanda bıyıksızdır. Lakin bazı türlerinde çok seyrek ve kısa şekillerde bıyık olabiliyor. 13 ila 15 yıl gibi bir sürede hayatta kalabilen Sfenks Kedisi çocuk sahibi olan ailelere önerilen türlerdendir. Keza oldukça oyuncu, zeki ve hareketli olan bu kedi türü sahibine karşı aşırı sevgi besler.

Sfenks Kedisi Nasıl Yetiştirilir?

Diğer kedi türlerinden farklı olan Sfenks Kedisi bakımı için tereddüt yaşayabilirsiniz. Ancak büyük bir zahmet gerektirmeyen bu kedi türü de diğer evcil hayvanlar gibi kolaylıkla bakılabilir. Tüyleri olmadığı için daha çok tercih edilen bu kedinin genetik olarak ciddi bir rahatsızlığı bulunmuyor. Ancak bazı türlerinde diş eti problemlerine rastlanabilir.

Düzenli olarak veteriner kontrolünden geçirilip bakım ve aşıları yapılması gereken Sfenks Kedisi bakımı için haftada bir kez banyo yaptırılması önerilir. Her ne kadar tüysüz bir kedi olarak karşınıza çıksa da uzun süreler yıkanmayan Sfenks Kedilerinin derisinde yağ lekeleri oluşmaya başlar. Tüysüz bir kedi türü olması avantaj gibi gözükse de yüksek güneş ışığı derilerine zarar verebiliyor. Bu sebeple güneşlenme aşamasının kısa tutulması Sfenks Kedisi için daha makul olacaktır. Keza aşırı güneşli bir havada dışarıda kalan bazı Sfenks Kedilerinde güneş yanığı gibi sorunlar olabilir.

Hareketli ve oyuncu bir kedi olduğu için bakımı aşamasında eğitici oyuncaklar tercih edilmelidir. Keza kediniz evde uzun saatler yalnız kalacaksa canı sıkıldığı için etraftaki eşyaları düşürüp kırabilir. Eğer böyle bir durum söz konusu ise kedinin bakımı için ayırdığınız alanda kırılıp dökülecek eşyaların bulundurulmamasında fayda var. Nasıl gün ışığına maruz kalınca derilerinde sorun oluşabiliyorsa aynı durum soğuk havalar için de geçerlidir. Bu sebeple Sfenks Kedisi ılık ve ısısı iyi ayarlanmış bir ortamda bakılmalıdır. Aynı zamanda derilerine haftalık olarak yağ masajı uygulanırsa nem ihtiyacı da desteklenmiş olur.

Diş eti ve diş rahatsızlıkları oluşmaması adına her hafta mutlaka diş ve ağız içi temizlenmelidir. Bu süreç ilk başlarda kedinizin huysuzluk çıkarmasına neden olabilir ancak düzenli bakım yapılmaya başlandığında kısa sürelerde bu duruma uyum sağlayacaklardır. Diş bakımını düzenli fırçalama ile yapabileceğiniz gibi sirkeli su ile yapabilirsiniz ancak sirkeyi su ile seyretmeniz gerekir. Aynı şekilde kulak bakımı da bu şekilde yapılabilir.