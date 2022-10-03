SGK 341 PERSONEL ALIYOR! 2022 Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? SGK personel alımı başvuru ekranı

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK 341 personel alımı için ilan yayımladı. İlana göre, Kurum bünyesine 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen alımı yapılacak. 30 Eylül tarihinde başlayan SGK personel alımı başvuruları, 7 Ekim tarihinde sona erecek. Bu noktada başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, SGK personel alımı başvuru şartları ve kadro branş dağılımı gibi detayları araştırıyor. Peki, SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte, 2022 Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvuru ekranı ve şartları…
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK 341 personel alımı için başvurular, 30 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 7 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 25.10.2020 (Ön Lisans) - 22.11.2020 (Ortaöğretim) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu taşra t eşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek için KPSS (B) grubu puanı esas alınmak üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 171 destek personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi, 9 teknisyen ve 102 büro personeli olmak üzere toplam 341 sözleşmeli personel alınacaktır.
Adayların öncelikle tercih edecekleri pozisyonda yer alan öğrenim koşuluna ve ilaveten bu pozisyon için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir.
Bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ile aynı Kanunun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1*, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerindeki ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek-1'inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
2) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanlar (dul ve yetim aylığı hariç) ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
3) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
4) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
5) Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
1) Adaylar başvurularını, 30 Eylül 2022 - 07 Ekim 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinden SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2) Adayların "BAŞVUR" sekmesiyle başvurdukları pozisyonla ilgili istenilen belgeleri belirtilen yerlere istenilen formatta yüklemeleri gerekmektedir.
3) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
4) Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
5) Adaylar, en fazla 5 tercih yapabilecek olup şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlara başvuru yapabilecektir.
6) KPSSP93(ön lisans) puanı ile tercih yapacak adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alındığından sadece Fotoğraf ve Koruma Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak başvurusu sırasında .pdf ya da .jpeg formatında "Koruma Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı" sekmesi alanına yüklemeleri gerekmektedir.
7) KPSSP94(Ortaöğretim) puanı ile tercih yapacak adayların KPSS puanı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumun web servisleri aracılığı ile temin edilmekte olup başvuracak adayların öğrenim durumlarını gösterir belge (diploma veya mezuniyet belgesi), fotoğraf, koruma güvenlik görevlisi pozisyonu için "Koruma Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı" Destek Personeli (Şoför) pozisyonu için ise "Sürücü Belgesi"ni arkalı ve önlü olarak başvurusu sırasında .pdf ya da .jpeg formatında ilgili alanlara yüklemeleri gerekmektedir.
8) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında .pdf ya da .jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi alanına yüklemeleri gerekmektedir.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında .pdf ya da .jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi alanına yüklemeleri gerekmektedir.
10) Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan "TERCİHLERİNİZ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE KAYIT EDİLMİŞTİR." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
11) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.
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