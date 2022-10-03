SGK 341 PERSONEL ALIYOR! 2022 Sosyal Güvenlik Kurumu SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? SGK personel alımı başvuru ekranı

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1) Adaylar başvurularını, 30 Eylül 2022 - 07 Ekim 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinden SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Adayların "BAŞVUR" sekmesiyle başvurdukları pozisyonla ilgili istenilen belgeleri belirtilen yerlere istenilen formatta yüklemeleri gerekmektedir.

3) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

4) Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

5) Adaylar, en fazla 5 tercih yapabilecek olup şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı pozisyonlara başvuru yapabilecektir.

6) KPSSP93(ön lisans) puanı ile tercih yapacak adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alındığından sadece Fotoğraf ve Koruma Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak başvurusu sırasında .pdf ya da .jpeg formatında "Koruma Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı" sekmesi alanına yüklemeleri gerekmektedir.