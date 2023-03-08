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Giriş Tarihi: 8.3.2023 12:56 Son Güncelleme: 8.3.2023 12:56

SGK Çalışma Saatleri - SGK Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

Bütün resmî kurumlarda olduğu gibi SGK çalışma saatleri de çok sık merak edilmiştir. Özellikle EYT başvurularının başlamasıyla beraber kuruma gitmek isteyen kişiler SGK kaçta açılıyor sorusuna cevap aramıştır. Bunun yanı sıra hafta sonu SGK açık mı sorusu da merak edilenler arasındadır. 2023 SGK saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorularının cevabı bu haberimizde sizlerle.

SGK Çalışma Saatleri - SGK Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

SGK çalışma saatleri çok sık merak edilmekte ve internette araştırılmaktadır. SGK'da yapacak işlemler için tarih belirlemek isteyen kişiler SGK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularına cevap aramıştır. Pek çok işlem için vatandaşların tercih ettiği SGK önemli bir resmi kurumdur. Bu nedenle güncel saatlerden haber almak isteyen kullanıcılar 2023 SGK çalışma saatleri hakkında araştırma yapmıştır. Özellikle son zamanlarda gündem olan EYT nedeniyle SGK çalışma saatleri önem taşımıştır. Çeşitli konularda başvuru yapmak isteyen kişiler SGK saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorularına cevap aramıştır. Bu sorulara dair merak edilenler haberimizin devamında.

SGK Çalışma Saatleri

Resmî kurumların açılış ve kapanış saatleri merak edilmiştir. Özellikle SGK çalışma saatleri kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. SGK çalışma saatleri bu durumda resmi dairelerde işlem yapmak için önem kazanmıştır. SGK, 08.30- 12.30 ve 13.30- 17.00 arasında hizmet vermektedir. Mesai saatleri 08.30- 17.00 olan bu kurumun öğlen molası 12.00 olarak belirlenmiştir.

SGK Saat Kaçta Açılıyor

SGK kaçta açılıyor, kapanıyor gibi sorular kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Aynı zamanda hafta sonu SGK açık mı sorusu da önem kazanmıştır. SGK sadece hafta içi belirli saatlerde hizmet vermektedir. Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri SGK kapalıdır. Bunların yanı sıra SGK, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve diğer resmi bayramlarda hizmet vermemektedir. SGK'nın sabah açılış saati, hafta içi resmi ve dini bayramlar hariç 08.30'dur.

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SGK Çalışma Saatleri - SGK Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?
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