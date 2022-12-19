SGK İlaç Katılım Payı Nedir? Sigorta İlaçların Yüzde Kaçını Karşılıyor ve Fiyat Farkı Ne Kadar?

SGK katılım payı nedir ve Eczane ilaç katılım payı nedir aynı kategoride yorumlanan olgulardır. Sosyal devletin parçası olan bu politikalar, vatandaşın yükünü hafifletmektedir. Özellikle İlaç Katılım Payı insanların bütçesine olumlu yönde dokunmaktadır. Yüzdelik dilimi verilerek Sigorta ilaçların yüzde kaçını karşılıyor olduğunu açıklamak mümkündür. Dolayısıyla SGK ilaç fiyat farkı nedir için %10 ve %20 şeklinde bir oran verilmektedir. İlaçlar üzerinden yapılan başka işlemlerde vardır. Örneğin Reçete ücreti ne kadar olduğu belirtilen oranla hesaplanmaktadır.

SGK İlaç Katılım Payı Nedir?

Sosyal bir devlet bir vatandaşının yaşamı boyunca yükünü hafifletmeyi amaçlayan bir devlettir. Sosyal devlet bünyesinde yaşayan bir birey devletin tüm olanaklarından yararlanma hakkına sahiptir. Diğer tüm vatandaşlar arasındaki eşitsizlikler, en aza indirilerek hareket edilmektedir. Çünkü vatandaşlar arasında yaşanan ya da yaşanacak olan eşitsizlikler, sosyal bir devletin yörüngesinde olmayacak faktörlerdir. Bu tür durumlarda sosyal devlet gerekli alanlarda ya da konularda politikalar üretmektedir. Üretilen politikalar ekonomide, eğitimde, sosyal hayatta, iş hayatında gibi her alanda olabilmektedir. İhtiyaç dahilinde hazırlanan politikalar sağlık alanında yapılmaktadır. Sağlık bir vatandaş için olmazsa olmazdır. Sağlığın vatandaş üzerindeki etkisi sosyal devletin politikalar üretmesine olanak sağlamıştır. SGK ilaç katılım payı da bunlardan biridir.

İlaç Katılım Payı

Devletin bir kolu olan Sosyal Güvenlik Kurumunun tanımlamış olduğu ilaç katılım payı bazı vatandaşların sağlık hizmetlerinde yararlandığı bir durumdur. İlaç katılım payının alınmadığı bazı ilaçlarda vardır. Bunlar hasta katılım payından muaf ilaçlar listesi şeklinde hazırlanan ve içerisinde birçok hastalığın bulunduğu listedir. Sosyal Güvenlik Kurumu ilaç katılım payından bahsederken ayakta tedavi yapılan ilaçlar şeklinde bir açıklama yapmıştır. Dolayısıyla ayakta tedavi yapılan ilaçlarda SGK ilaç katılım payı, belirtilen özellikteki vatandaşların sağlık hizmetlerinden %10 ya da %20 oranında daha uygun yararlanacağını vurgulamıştır.

Reçete Ücreti Ne Kadar?

Hastaneye gidildiğinde ve muayene olunduğunda, doktor gerekli gördüğü takdirde ilaç yazmaktadır. İlaç yazdığında ise doğrudan reçete de oluşmuş olmaktadır. Reçete ücreti de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafınca belirlenen eczane hizmet bedeline göre belirlenmektedir.