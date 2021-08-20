Haberler Yaşam Haberleri SGK Prim Hesaplama 2022 - Ödenecek SGK Primi Nasıl Hesaplanır?
Giriş Tarihi: 20.8.2021 14:18 Son Güncelleme: 29.3.2022 15:46

SGK Prim Hesaplama 2022 - Ödenecek SGK Primi Nasıl Hesaplanır?

SGK Prim Hesaplama 2022 - Ödenecek SGK Primi Nasıl Hesaplanır?

SGK yani sigorta primi, işverenler tarafından işçiler adına devlete ödenen ve işçilerin sağlık hizmetinden yararlanıp emeklilik hakkı kazanmasını sağlayan ücrettir. Sigorta primi, işçinin brüt maaşı üzerinden hesaplanır. Peki, 30 günlük sigorta primi ne kadar? Ödenecek SGK primi nasıl hesaplanır sorusunun cevabı ve SGK prim tablosu

Bir işverenin en önemli maliyetlerinden biri de SGK primleridir. İşverenlerin aylık ödediği SGK primi, işçinin brüt maaşı üzerinden hesaplanmaktadır. Sigorta priminin aylık alt sınırı brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. 2022 yılı için SGK priminin tabanı 3 bin 577 Türk Lirasıdır. Tavan ücret ise asgari ücretin 7,5 katıdır ve bu da 26 bin 831 Türk Lirasına denk gelmektedir.

SGK PRİM HESAPLAMA

Sigorta primi her yıl değişse de, işçinin brüt maaşı ve ek ödemelere göre hesaplanır. Brüt ücret tutarı ile aşağıdaki prim oranları çarpıldığında sigorta priminizi hesaplayabilirsiniz. İndirimsiz hesaplandığında sigorta primi aylık brüt maaşın %37,5'idir.

  • İşçi sigorta prim oranı %14,
  • İşveren payı oranı %20,5,
  • İşçi işsizlik oranı %1,
  • İşveren işsizlik oranı %2'dir.

Şirketler güncel teşviklerden yararlandığında prim tutarları değişebilir. Şirket, aşağıdaki koşulları sağlıyorsa, işveren primi %22,5 yerine %17,5 olarak ödenebilmektedir.

Aylık prim hizmet belgesinin kuruma zamanında verilmesi

  • SGK borcu olmaması
  • Primlerin yasal süresinde ödenmesi
  • Kayıt dışı ya da sahte sigortalı işçi çalıştırılmaması.

Vadesi geçen sigorta prim borcu olduğunda bu indirimlerden yararlanılmamaktadır.

30 GÜNLÜK - 1 AYLIK SİGORTA PRİMİ NE KADAR?

Özel sektörde günlük taban kazan sınırı 119 lira 25 kuruşken tavan sınır 894 lira 38 kuruş. Buna paralel olarak aylık taban kazanç 3 bin 577 iken tavan sınır ise 26 bin 831 lira. Bu sayılar isteğe bağlı sigortalılar için de geçerlidir. Asgari ücretli bir çalışanın 30 günlük prim ücreti ise 956 lira 47 kuruştur. Bir işte çalışmayıp sadece genel sağlık sigortası (GSS) ödeyenlerse aylık 107,33 Türk Lirası ödeyecek.

SGK PRİM TABLOSU

4/a Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

Kısa vadeli sigorta kolları primi

0

2

2

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi

9

11

20

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi

(Fiili hizmet zammı uygulanan işyerleri için)

9

12 ila 14

21 ila 23

Genel sağlık sigortası primi

5

7,5

12,5

Toplam

14

20,5 ila 23,5

34,5 ila 37,5

4/b Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları

Sigorta Kolları

Toplam (%)

Kısa vadeli sigorta kolları primi

2

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi

20

Genel sağlık sigortası primi

12,5

Toplam

34,5

İsteğe Bağlı Sigortalıların Prim Oranları

Sigorta Kolları

Toplam (%)

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi

20

Genel sağlık sigortası primi

12

Toplam

32

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kırşehir'deki çifte vahşette yeni detaylar ortaya çıktı! Önce tecavüz edip sonra katletmişler
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: KDV oranlarında yeni indirim...
Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun skandal icraatına tepkiler büyüyor! "Çevreye değil keyfine kullanıyor"
SON DAKİKA: Rusya ve Ukrayna heyetinden tarihi zirve sonrası peş peşe açıklamalar: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar duracak
Yerli otomobil TOGG için yeni hedef: Başkan Erdoğan duyurdu! 81 ilde kurulacak
İstanbul Havalimanı’na yeni yapı! Kalyon büyük ortak oluyor
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'den tarihi hamle: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam
ABD terörist sevdasından vazgeçmiyor: YPG/PKK’nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar!
Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın umudu Türkiye! Yüzyüze görüşmeler başlıyor
Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci evlilik teklifi ettiği sevgilisi Özge Yağız ile ayrıldı! Duygusal veda...
ARKADAŞINA GÖNDER
SGK Prim Hesaplama 2022 - Ödenecek SGK Primi Nasıl Hesaplanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA