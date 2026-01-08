Shirakawa, Şule oldu

İslamiyet'i tercih ettikten sonra Tokyo'dan İstanbul'a gelip Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim alan Şule Shinku Shirakawa, mikro art tekniğiyle Japon ve Türkİslam sanatının temel taşlarından Selçuklu motiflerini bir araya getirerek özgün çalışmalar üretiyor.

Türkiye'deki akademik yolculuğunu "hayatının dönüm noktası" olarak nitelendiren 27 yaşındaki Shirakawa, özellikle sabır, zarafet ve ustalığın iç içe geçtiği Türk sanatkârlarının yaklaşımından ilham aldığını söyledi. İstanbul Fatih'te eğitim aldığı ve sergiye hazırlandığı atölyede konuşan Shirakawa, "İki sene önce bir boşluk içerisinde kaldım. Dini olarak bir yere bağlı olmak istedim. Kendime çok yakın hissettiğim İslam'ı seçtim. Şule ismini tercih ettim. Ailem de bu konuda kararıma saygılı oldu" diye konuştu.