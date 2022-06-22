Haberler Yaşam Haberleri Shkupi nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe’nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Shkupi hangi ülkede?
Giriş Tarihi: 22.6.2022 13:11

Shkupi nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe’nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Shkupi hangi ülkede?

Shkupi nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe’nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Shkupi hangi ülkede?

Fenerbahçe ile FC Shkupi Fenerbahçe ile bugün saat 18.00’da Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde karşılaşacak. Kamp için Türkiye’yi seçen Shkupi, böylece Fenerbahçe ile hazırlık maçına çıkacak. Bu maç, Fenerbahçe’nin Jorge Jesus yönetimindeki ilk maçı olacak. Peki, Shkupi nerenin takımı, hangi ülkenin? İşte detaylar…

Fenerbahçe bugün Shkupi ile karşı karşıya gelecek. Saat 18.00'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde iki ekip hazırlık maçı yapacak. Hazırlık kampını Türkiye'de yapan takım, yılın ilk maçına çıkacak. Fenerbahçe de Jorge Jesus ile ilk maçına çıkıyor. Peki, Shkupi nerenin takımı, hangi ülkenin? İşte detaylar…

SHKUPİ NERENİN TAKIMI, HANGİ ÜLKENİN?

Kuzey Makedonya takımıdır. Bu yıl ilk defa Makedonya liginde şampiyon oldular. Şampiyonlar Ligi 1. Eleme turuna katılmaya hak kazanan Shkupi, 17 Hazirandan beri Samandıra'da kamp yapmakta. Fenerbahçe ile hazırlık maçına çıkacaklar. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE SHKUPI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Fenerbahçe Shkupi maçı yarın 22 Haziran 2022 tarihinde saat 18.00'da oynanacak.

FENERBAHÇE SHKUPI MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Shkupi maçı Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Shkupi nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe’nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Shkupi hangi ülkede?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA