Shkupi nerenin takımı, hangi ülkenin? Fenerbahçe’nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği Shkupi hangi ülkede?

Fenerbahçe bugün Shkupi ile karşı karşıya gelecek. Saat 18.00'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde iki ekip hazırlık maçı yapacak. Hazırlık kampını Türkiye'de yapan takım, yılın ilk maçına çıkacak. Fenerbahçe de Jorge Jesus ile ilk maçına çıkıyor. Peki, Shkupi nerenin takımı, hangi ülkenin? İşte detaylar…
Kuzey Makedonya takımıdır. Bu yıl ilk defa Makedonya liginde şampiyon oldular. Şampiyonlar Ligi 1. Eleme turuna katılmaya hak kazanan Shkupi, 17 Hazirandan beri Samandıra'da kamp yapmakta. Fenerbahçe ile hazırlık maçına çıkacaklar. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.