Haberler Yaşam Haberleri Siber dolandırıcı şebekesi adliyede: 102 milyon tl’lik vurgun yapmışlardı
Giriş Tarihi: 15.05.2026 11:04

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden kurdukları “sahte araç kiralama” tuzağıyla vatandaşları dolandıran ve bugüne kadar 102 milyon TL’lik vurgun yaptıkları tespit edilen çeteyi, geçtiğimiz salı günü 29 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla çökertti. Operasyonlarda gözaltına alınan 76 şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen bazı şikayetler üzerine internet üzerinden uygun fiyatlı araç kiralama ilanları vererek vatandaşları ağlarına düşüren bir şebekeyi takibe aldı. Şüphelilerin, "oltalama" yöntemiyle hazırladıkları sahte siteler üzerinden 88 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Açık hatlar üzerinden sözde "çağrı merkezi" hizmeti vererek mağdurları profesyonel bir şekilde ikna ettikleri ortaya çıkan çetenin, toplam 102 milyon 537 bin 610 TL tutarında para trafiğini yönettiği tespit edildi.

29 İLDE 74 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kocaeli polisinin başlattığı soruşturma kapsamında, gerekli delillerin toplanmasının ardından 12 Mayıs 2026 Salı günü operasyon için düğmeye basıldı. Kocaeli merkezli olarak 29 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 82 şüpheliden 74'ü yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 milyon TL değerinde 2 motosiklet, 86 akıllı telefon, 92 SIM kart, 5 dizüstü bilgisayar ve 5 ata lira altın ele geçirildi.

FİRARİ 2 KİŞİ YURT DIŞINDA

Kocaeli polisinin devam eden çalışmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari 4 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişinin başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenilirken, yurt dışında olduğu belirlenen 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kocaeli merkezli; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır ve Samsun'un da aralarında bulunduğu toplam 29 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

