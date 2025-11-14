Siber dolandırıcılara eşzamanlı operasyon

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen siber dolandırıcılık soruşturması kapsamında Bursa, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 815 milyon TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi. Telefonla aradıkları vatandaşları, kendilerini kamu görevlisiymiş gibi tanıtarak dolandıran ve açtıkları sahte satış siteleri aracılığıyla milyonlarca lira haksız kazanç sağlayan çete üyeleri kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 64 şüpheli adliyeye sevk edildi. 39 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 25 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.