Siber dolandırıcılık çetesinde 35 tutuklama

Giriş Tarihi: 23.05.2026 14:31

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri "Araç kiralama" vaadiyle milyonlarca liralık vurgun yapan siber çeteyi çökertti. Çeteye yönelik 23 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 46 şüpheliden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri,almı oldukları şikayetler üzerine harekete geçti. Ülke genelinde çok sayıda vatandaşı mağdur eden "Araç Kiralama" dolandırıcılığına karşı Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

GOOGLE'DA REKLAM VERMİŞLER

Kocaeli polisinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin izlediği akıl almaz yöntem deşifre edildi. Dolandırıcıların, internet arama motorlarına reklam vererek kendi sahte sitelerini en üst sıralara taşıdığı belirlendi. Bu sitelerdeki ilanlar üzerinden kendileriyle iletişime geçen mağdurlara kurumsal bir firma izlenimi veren şebekenin; kasko poliçesi, sigorta bedeli ve depozito gibi bahanelerle peş peşe para talep ettiği ve vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

1 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Siber ve teknik takibin ardından şüphelilerin banka hesap hareketlerini inceleyen MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) verileri, vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Nitelikli dolandırıcılık şebekesinin hesaplarındaki işlem hacminin yaklaşık 954 milyon 974 bin TL olduğu tespit edildi. Sadece Kocaeli genelinde 13 ayrı olaya karışan şebekenin, Türkiye'nin birçok ilinde yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği belirlendi.

23 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Delillerin toplanmasının ardından emniyet güçleri, 19.05.2026 ile 22.05.2026 tarihleri arasında Kocaeli merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Düzenlenen şafak baskınlarında 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanılan çok sayıda dijital materyale el konuldu.

35 TUTUKLAMA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 46 şüpheliden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 10 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.1 kişiyse savcılık sorgusu sonrasında serbest kaldı.

#KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

