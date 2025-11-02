Haberler Yaşam Haberleri Siber eğitimde büyük sıçrama
Giriş Tarihi: 2.11.2025

Siber eğitimde büyük sıçrama

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) hazırladığı 'İstanbul'da Siber Güvenlik Ekosistemi' raporu, Türkiye'nin siber güvenlik eğitimi ve dijital savunma alanında büyük bir sıçrama yaptığını ortaya koydu. Siber güvenliğin sadece uzmanların değil, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde hızla yaygınlaşmaya başladığı rapora yansıdı. Dünyada son 20 yılda güvenlik farkındalığı hızla arttı. Siber güvenlik pazarının 3 yıl sonra dünya genelinde 270 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildi. Türkiye'de ise siber güvenlik yatırımlarının büyük çoğunluğu İstanbul'da bulunuyor. Bilgisayar ağı güvenliği alanında 354 firma ve 30 bin 517 çalışan bulunuyor.
