Siber Güvenlik Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Siber Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kurul; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının yanı sıra Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı'ndan oluşuyor.

KURUL GEREKLİ GÖRDÜĞÜ DURUMLARDA KOMİSYON KURABİLECEK

Cumhurbaşkanının katılmadığı durumlarda toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. Toplantılara, gündemin niteliğine göre ilgili bakan ve uzman isimler de davet edilerek görüş alınabilecek.

Kurul ayrıca gerekli gördüğü hallerde komisyon ve çalışma grupları kurarak teknik düzeyde çalışmalar yapılmasını sağlayacak. Kurulun görevleri arasında; siber güvenliğe ilişkin politika ve stratejilerin belirlenmesi, teknoloji yol haritasının uygulanmasına yönelik kararlar alınması, öncelikli teşvik alanlarının tespiti ve insan kaynağının geliştirilmesi yer alıyor.

Bunun yanında kritik altyapı sektörlerinin belirlenmesi ve kamu kurumları arasındaki ihtilafların çözümü de Kurulun yetki alanında bulunuyor. Siber Güvenlik Kurulu'nun sekretarya hizmetleri ise Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Kurulun çalışma usul ve esasları, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.