"Siber Kale" Çankaya’ya taşındı! Türkiye’nin siber güvenliği tek merkezden yönetilecek

Devletin dijital egemenliğini korumak, kritik altyapıları güvence altına almak ve ulusal siber güvenlik kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için kurulan SGB çalışmaları tek merkezden yönetecek.

PERSONEL SGB'YE GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak Ümit Önal başkanlığında kurulan SGB, Türkiye'nin siber güvenlik faaliyetlerini tek merkezde topladı. USOM ve DDO lağvedilerek personel ve ekipmanları ile birlikte başkanlığa devredildi. Personel ve gerekli teçhizatların Çankaya Köşkü'ne taşındığı ve SGB yeni bir binaya taşınana kadar Köşk'ün bir kısmının dijital kale gibi konumlandırılması kararlaştırıldı.

Köşkte alt birimler olan Siber Mukavemet Genel Müdürlüğü, Siber Savunma Genel Müdürlüğü, Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü, Dijital Devlet Genel Müdürlüğü gibi birimlere de yer tahsisi yapıldığı öğrenildi.

DİJİTAL DEVLET GÜÇLENECEK

Başkanlık, siber güvenliğin yanı sıra dijital devlet alanında da mevzuat çalışmalarını yürütecek, ulusal stratejiler ile eylem planlarını hazırlayacak.

Kamuda yapay zeka uygulamalarına öncülük etmesi hedeflenen Başkanlık, ortak veri alanı altyapısını hayata geçirecek ve uygulamalarda kullanılacak verilerin kalite kriterlerini belirleyecek.

Ayrıca verinin oluşturulmasından yok edilmesine kadar olan süreçleri kapsayan "veri yönetişimi" standartları da Başkanlık tarafından oluşturulacak.

Öte yandan SGB'ye Cumhurbaşkanı kararıyla yurt içinde veya yurt dışında görev alanıyla ilgili şirket kurma yetkisi de verildi. Başkanlık ayrıca yurt içinde sayısı 7'yi geçmemek üzere temsilcilik açabilecek ve yurt dışı teşkilatı kurabilecek.