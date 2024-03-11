Teknolojinin gelişmesiyle beraber insanlar gündelik hayatta yaptığı suçlara yenisini eklemiştir. Bu siber suç olarak adlandırılır. İnsanların sosyal mecrada birbirlerine maddi veya manevi şekilde zarar vermesi bir siber suç sayılabilir. Çoğu ülkeler siber suçlara karşıdır ve bunlarla uğraşmak için siber polislere ihtiyaç duyulmuştur. Ama çoğu insan onlara nasıl ulaşacağını bilmez. Haliyle ortaya siber suçlar nelerdir, bilişim suçu nedir, nasıl ve nereye şikayet edilir gibi sorular çıkar.

Siber Suçlar Nelerdir?

Siber suçlar, bilgisayar sistemlerine ve ağlara yönelik suçları ifade eder. Bu suçlar, kişisel verilerin kayıp veya çalınması, bilgisayar sistemlerinin bozulması, ağların yaralandığı veya veri kaybına neden oluşturması gibi çeşitli şekillerde gerçekleşebilir.

Siber Suç Türleri:

Kişisel Bilgilerin Çalınması: Kişisel verilerin izinsiz olarak ele geçirilmesi ve kullanılması.

Finansal Dolandırıcılık: İnternet veya elektronik ortamda dolandırıcılık yoluyla maddi kazanç elde edilmesi.

Siber Saldırılar: Bilgisayar sistemlerine veya ağlarına yetkisiz erişim, veri bozma veya yok etme.

Siber Zorbalık: İnternet veya elektronik ortamda bir kişiye karşı kasıtlı ve sistematik olarak yapılan saldırılar.

Çocukların Cinsel İstismarı: İnternet veya elektronik ortamda çocukların cinsel istismarına yönelik içeriklerin üretilmesi, paylaşılması veya bulundurulması.

Bilişim Suçu Nedir, Nasıl ve Nereye Şikayet Edilir?

Bilişim suçu, bilgisayar sistemlerine veya verilere zarar vermek veya bu sistemleri kötüye kullanmak amacıyla bilgi teknolojilerinin kullanılmasıyla işlenen suçlardır. Bilişim suçları arasında bilgisayar korsanlığı, veri hırsızlığı, siber zorbalık, veri manipülasyonu, kimlik avı, fidye yazılımları ve çevrimiçi taciz gibi faaliyetler yer alır.

Siber suçlarla mücadele etmek için etkili bir adım, bu tür suçları yetkili makamlara bildirmektir. Bilişim suçlarıyla karşılaşıldığında şu adımlar izlenebilir:

İlgili Kurumlara Başvuru: Siber suçlardan mağdur olanlar, öncelikle durumu ilgili kurumlara bildirmelidir. Bu kurumlar genellikle Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı veya siber suçlarla mücadele eden diğer yerel veya ulusal kolluk kuvvetleridir. İnternet Suçlarını Bildirme Merkezi: Türkiye'de siber suçlarla mücadelede önemli bir rol oynayan İnternet Suçlarını Bildirme Merkezi (İSBİMER), vatandaşların dijital suçları bildirmesi için bir platform sağlar. İSBİMER'e ( www.isbimer.com.tr ) başvurarak siber suçları bildirmek mümkündür. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK): BTK, dijital iletişim altyapısı ve internet hizmetleri konusunda düzenleyici bir kurumdur. Siber suçlarla ilgili sorunlar veya şikayetler için BTK'ya başvurulabilir.

Siber suçlar, günümüzde gittikçe artan bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle, siber suçlardan korunmak için gerekli önlemleri almak ve siber suçlara maruz kalındığında gerekli mercilere şikayette bulunmak önemlidir.