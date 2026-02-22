Siber suçlara büyük darbe! 5 günde 324 şüpheli yakalandı

28 il merkezli eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 210 milyon liralık mal varlığına el konuldu. Operasyonlar, son dönemde artış gösteren dijital dolandırıcılık ve yasa dışı bahis ağlarına yönelik yürütülen kararlı mücadelenin önemli adımlarından biri olarak değerlendirildi. Son günlerde artan siber suçlara karşı güvenlik güçleri düğmeye bastı. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

28 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütülen operasyonlar; Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır başta olmak üzere 28 ilde gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonlarda 324 şüpheli yakalanırken, bunlardan 181'i tutuklandı, 87'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

DOLANDIRICILIK VE YASA DIŞI BAHİS AĞI ÇÖKERTİLDİ

Yapılan incelemelerde şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yatırım dolandırıcılığı, düşük faizli kredi vaadi, bungalov kiralama ve ürün satış temalarıyla vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Ayrıca birçok kişinin mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlandığı, yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı, bahis sitelerinde para nakline aracılık edildiği ve bu sitelerin reklamlarının yapıldığı tespit edildi.

ÇOCUK İSTİSMARI VE KİŞİSEL VERİ SUÇLARI

Operasyonlar kapsamında bazı şüphelilerin çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına karıştığı, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdığı ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşımı ile sorgulanmasına yönelik içerikler ürettiği ortaya çıkarıldı.

210 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturmalar kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 210 milyon TL değerinde 3 şirket, 1 futbol kulübü, 11 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu. Yetkililer, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgularken, vatandaşlara dijital ortamlarda daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.