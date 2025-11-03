Siber suçlara darbe! 59 ilde 539 şüpheli yakalandı

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütülen operasyonlarda, "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik 59 il merkezli operasyonlar gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 10 gündür süren operasyonlarda 59 ilde toplam 539 şüpheli yakalandı. Yakalanan 190 şüpheli tutuklanırken, 111 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

SUÇ GELİRLERİNE EL KONULDU

Şüphelilerin; çocuklara ait müstehcen içerikleri barındırdıkları, sahte satış ve yardım temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, pos tefeciliği yaptıkları ve yasa dışı para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 404 milyon TL değerinde 7 şirket, 3 konut ve 5 arsaya el konuldu.

"MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Milletimizin yanındayız. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlarda görev alan emniyet mensuplarını da tebrik etti.