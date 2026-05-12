Siber suçlulara geçit yok: 50 milyarlık serveti aklamışlar!

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Nisan ayı içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, internet sitelerinde sahte satış ilanları ve icra dosyası kapatma vaadiyle vatandaşları dolandıran, ayrıca yasadışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatarak toplam 50 milyar 282 bin 500 TL para aklayan 97 şüphelinin tespit edildi.

Yapılan operasyonlarda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyaller ve cep telefonu ele geçirilirken adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 75'inin tutuklanarak cezaevine gönderildi.