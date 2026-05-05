Siber zorbalığa geçit yok: 127 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü 24 il merkezli 212 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, pos tefeciliği yaptıkları, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasadışı bahis ve kumar oynattıkları saptandı. Bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasadışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, "yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı ile TOKİ başvurusu" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 212 şüpheli yakalandı. 127'si tutuklandı.