Siber zorbanın FETÖ bağlantısı çıktı

Yazılımcı olarak bilinen ve daha önce öz babasını dolandırıcı, eski sevgilisini eskort, avukatını istismarcı, hakimleri FETÖ'cü, bir savcıyı da rüşvetçi olarak gösteren sahte haber paylaşımlarıyla iftiralar atan Orkun Dülgeroğlu gözaltına alındı. Konuya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

FETÖCÜLERLE İŞBİRLİĞİ YAPIP YARGI MENSUPLARINA ASILSIZ İTHAMLARDA BULUŞMUŞ

Başsavcılık yaptığı yazılı açıklamada, Orkun Doğuş Dülgeroğlu'nun yurtdışında firari olarak bulunan FETÖ/PDY mensubu Cevheri Güven ve yine sosyal medyada "Vartolu" rumuzuyla tanınıp yurtdışında yaşayan ve hakkında çok sayıda suçtan yakalama emri bulunan Veysi Özer'le gerçeğe aykırı dijital veri alışverişi yaptığı aktarıldı. Açıklamada Dülgeroğlu'nun örgüt mensuplarıyla irtibat halinde ürettiği içeriklerle sosyal medyada kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mensupları hakkında suç içerikli asılsız ithamlar yaydığına ilişkin ihbarlar alınması üzerine soruşturmaya başlandığı kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI, DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında yasal şartların oluşması üzerine şüpheli Orkun Doğuş Dülgeroğlu'nun yakalanıp gözaltına alındığı, ikametinde yapılan arama kapsamında ele geçirilen çeşitli dijital materyallere de incelenmek amacıyla el konulduğu bilgisi verildi.