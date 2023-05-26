Siberay duyurdu: Dijital Bankacılık işlemlerinde bunlara dikkat edin!

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), günümüzde kullanıcılara büyük kolaylık sağladığını ifade ettiği internet bankacılığı ve mobil bankacılık teknolojilerinin kullanımında güvenlik unsurunun göz ardı edilmemesi gerektiğini duyurdu. SİBERAY, yaptığı açıklamada "Dolandırıcılık girişimlerine ve "keylogger" gibi siber saldırılara karşı nelere dikkat etmelisiniz?" sorusunu sorarak cevaplarını tek tek sıraladı.

İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER…

1: "Mobil bankacılık uygulamalarını yalnızca resmî mağazalar üzerinden edinin."

2: "İnternet bankacılığı işlemlerinde, keylogger (tuş kaydedici) gibi casus yazılımlara karşı sanal klavye kullanmaya özen gösterin."

3: "Çıkış işlemini ekran penceresini kapatarak değil güvenli çıkış butonunu kullanarak gerçekleştirin."

4: "İnternet bankacılığı parolasını ve cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık onay şifrelerini banka personeli dâhil kimseyle paylaşmayın."

5: "Olası saldırılardan korunabilmek için sisteminizi ve uygulamalarınızı güncel tutun."

6: "Güncel ve lisanslı bir anti-virüs programı kullanın, sisteminizdeki güvenlik duvarını aktif hale getirin."