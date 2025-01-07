Haberler Yaşam Haberleri SİBERAY: “Hediye ve ödül vaadiyle gelen mesajlara şüpheyle yaklaşın”
Giriş Tarihi: 7.1.2025 17:09 Son Güncelleme: 7.1.2025 17:44

SİBERAY: “Hediye ve ödül vaadiyle gelen mesajlara şüpheyle yaklaşın”

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın sosyal medya hesabı olan SİBERAY, vatandaşları dijital dolandırıcılık konularında bilinçlendirmeye devam ediyor. Son olarak siber suçların artışına dikkat çeken SİBERAY, özellikle ödül, hediye veya kazanç vaadi sunan içeriklere karşı kullanıcıları uyardı. İşte detaylar...

ABBAS ÇAKAR
SİBERAY: Hediye ve ödül vaadiyle gelen mesajlara şüpheyle yaklaşın

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın sosyal medya platformu SİBERAY, ödül ve kazanç vaadi ile dolaşıma sokulan içerikler konusunda uyardı. SİBERAY tarafından yapılan paylaşımda, "Yorum, beğeni, tıklayarak hediye, ödül veya kazanç vaadi sunan içeriklere şüpheyle yaklaşın!" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda vatandaşların dijital güvenliklerini artırmalarına yönelik önemli önerilerde bulunuldu.

ŞÜPHEYLE YAKLAŞIN

SİBERAY, çeşitli görevler ya da etkinlikler adı altında gönderilen bağlantıların ve iletilerin dikkatli bir şekilde incelenmeden tıklanmaması gerektiğinin altını çizdi. Vatandaşların, "Tebrikler, kazandınız! Formu doldurun, hediyeniz kapınıza gelsin" gibi mesajlarla dolandırıcıların hedefi haline gelebileceği belirtildi.Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı. "yorum, beğeni, tıklayarak hediye, ödül veya kazanç vaadi sunan içeriklere şüpheyle yaklaşın.Çeşitli görevler adı altında tarafınıza gönderilen iletilerde yer alan bağlantılara tıklamayın."Tebrikler, kazandınız. Formu doldur hediyen kapında" ifadeleriyle gönderilen formları doldurmayın.

KİŞİSEL BİLGİ PAYLAŞIMINDAN KAÇININ

SİBERAY, dijital ortamda kişisel bilgi paylaşımının dolandırıcılara büyük bir avantaj sağladığını ve bu nedenle her türlü talebe karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Online platformlarda yapılan bu tür dolandırıcılık girişimlerinin, sahte web siteleri ve bağlantılar yoluyla vatandaşların bilgilerini ele geçirme amacı taşıdığına dikkat çekildi.

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SİBERAY: “Hediye ve ödül vaadiyle gelen mesajlara şüpheyle yaklaşın”
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