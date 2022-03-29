Giriş Tarihi: 29.3.2022 11:41Son Güncelleme: 29.3.2022 11:41
Sibirya Kurdu Özellikleri Ve Bakımı: Sibirya Kurdu Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir?
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Asil görünümü ile hemen herkesi kendine hayran bırakmayı başaran Sibirya Kurdu, en dikkat çeken köpek cinsleri arasında yer alır. Peki Sibirya Kurdu nasıl bakılır? Beslenmesi, eğitimi, fiziksel özellikleri ile ilgili bilinmesi gereken faktörler nelerdir? Sibirya Kurdu bakımı ve genel özelliklerine dair tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.
Evde ya da iş yeri, çiftlik gibi çeşitli yaşam alanlarında evcil hayvanlar yaygın olarak beslenir. En çok beslenen evcil hayvanlar içinde de köpekler bulunur. Özellikle Sibirya Kurdu, diğer adıyla Husky gibi köpek cinsleri hem insan dostudur hem de güvenlik konusunda görev üstlenebilir. Sibirya Kurdu beslemek istiyorsanız bu cinse özgü özellikleri bilmenizde fayda vardır. Sibirya Kurdu bakımı ve beslenmesi ile ilgili önemli detaylara hakim olmak hayatınızı önemli oranda kolaylaştırabilir.
Sibirya Kurdu Özellikleri
Sibirya Kurdu'nun geçmişten bugüne belirlenen ve bilinmesi gereken özellikleri genel olarak şu başlıklar altında incelenebilir:
Fiziksel Özellikler: Renk konusunda değişkenlik gösteren kalın kürklerinin yanı sıra dik kulaklara sahiplerdir. En dikkat çeken fiziksel özellikleri cam mavisi olarak nitelendirilebilecek gözleridir. Bazılarının gözleri birbirinden farklı renklerdedir ve kahverenginin tonlarını da içerebilir. Kaslı vücutlarındaki tüyler çok uzun değildir. Soğuk havaya karşı dayanıklılardır fakat sıcak havalara da belirli oranda tolerans gösterirler.
Ortalama Ağırlık ve Yükseklik: Orta ırk olarak kabul edilen Sibirya Kurdu'nun ortalama ağırlık aralığı 16-27 kilogramdır. Yetişkin dişiler yetişkin erkeklere göre daha az ağırlığa sahiplerdir. Boyu ise ortalama 50-65 santimetre aralığındadır. Ağırlık özelliğinde olduğu gibi boy özelliğinde de cinsiyet faktörü etkilidir. Yetişkin dişilerin boyu erkeklere kıyasla daha kısadır.
Karakteristik Özellikler: Yüz ifadeleri genelde sert olsa da yumuşak mizaca sahip olduklarından bahsedilebilir. Doğru eğitildiklerinde insanlarla beraber yaşamaya uyum sağlarlar. Ancak yine de ilk kez köpek besleyecek olan kişilerin başlangıçta bir uzmandan destek almasında fayda vardır.
Sibirya Kurdu Nasıl Bakılır?
Sibirya Kurdu'nun sağlıklı ve rahat bir yaşam sürmesi için uygun koşulların sağlanması gerekir. Bu koşullar için şu noktalara dikkat etmek faydalı olacaktır:
Sibirya Kurdu belirli ev yemeklerini tüketebilir. Fakat bu yemekleri veterinere danışmadan seçmek doğru olmayabilir. Genel olarak hazır köpek mamaları ile beslenmeleri uygundur. Günde iki öğün beslenmeleri yeterlidir ancak öğün miktarlarını belirlemek için yaş, gelişim ve sağlık özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekir.
Sibirya Kurdu'nun bakım gerektiren vücut bölümleri öncelikle tırnakları ve tüyleridir. Tırnaklarının belirli aralıklarla kontrol edilmesi ve ayda 1-2 defa kesilmesi gerekir. Çünkü gereğinden fazla uzayan tırnakları çatlayabilir veya kırılabilir, bunun sonucunda da dostunuzu rahatsız edebilir. Tüylerini ise düzenli olarak taramakta fayda vardır. Genel olarak çok fazla dökülmeyen tüyleri yılda iki kez fazla dökülme eğilimi gösterebilir. Bu süreçte de tarama sıklığını artırmak gerekir.
Diş temizliğini sağlamak için haftada 1-2 defa fırçalama işlemi uygulanabilir. Vücutlarını kendileri temizlediği için yıkamaya çok fazla ihtiyaç duyulmaz ancak ekstra durumlarda ya da tercih edilirse arada bir köpek şampuanı ile banyo yaptırılabilir. Kulaklarının dış kısımlarını özel sıvılar ve pamuk yardımıyla silmek de Sibirya Kurdu bakımının gereklerinden biridir.
Hareketli yapıları ve atletik vücutları nedeniyle günde yaklaşık 1 saat süren egzersize ihtiyaç duyarlar. Rahatça koşabilecekleri serbest ortamlarda çok daha aktif ve keyifli oldukları gözlemlenir. Hareket süreleri kadar dinlenme süreleri de önemlidir ve günde 12-16 saat aralığında uyumaları beklenir.
Sağlıklı ve veteriner kontrolleri düzenli olarak sağlanan, aşılarına itina gösterilen Sibirya Kurdu, ortalama 11-15 yıl boyunca yaşamını sürdürebilir.