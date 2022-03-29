Sibirya Kurdu Özellikleri Ve Bakımı: Sibirya Kurdu Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir?

Evde ya da iş yeri, çiftlik gibi çeşitli yaşam alanlarında evcil hayvanlar yaygın olarak beslenir. En çok beslenen evcil hayvanlar içinde de köpekler bulunur. Özellikle Sibirya Kurdu, diğer adıyla Husky gibi köpek cinsleri hem insan dostudur hem de güvenlik konusunda görev üstlenebilir. Sibirya Kurdu beslemek istiyorsanız bu cinse özgü özellikleri bilmenizde fayda vardır. Sibirya Kurdu bakımı ve beslenmesi ile ilgili önemli detaylara hakim olmak hayatınızı önemli oranda kolaylaştırabilir.

Sibirya Kurdu Özellikleri

Sibirya Kurdu'nun geçmişten bugüne belirlenen ve bilinmesi gereken özellikleri genel olarak şu başlıklar altında incelenebilir:

Fiziksel Özellikler: Renk konusunda değişkenlik gösteren kalın kürklerinin yanı sıra dik kulaklara sahiplerdir. En dikkat çeken fiziksel özellikleri cam mavisi olarak nitelendirilebilecek gözleridir. Bazılarının gözleri birbirinden farklı renklerdedir ve kahverenginin tonlarını da içerebilir. Kaslı vücutlarındaki tüyler çok uzun değildir. Soğuk havaya karşı dayanıklılardır fakat sıcak havalara da belirli oranda tolerans gösterirler.

Renk konusunda değişkenlik gösteren kalın kürklerinin yanı sıra dik kulaklara sahiplerdir. En dikkat çeken fiziksel özellikleri cam mavisi olarak nitelendirilebilecek gözleridir. Bazılarının gözleri birbirinden farklı renklerdedir ve kahverenginin tonlarını da içerebilir. Kaslı vücutlarındaki tüyler çok uzun değildir. Soğuk havaya karşı dayanıklılardır fakat sıcak havalara da belirli oranda tolerans gösterirler. Ortalama Ağırlık ve Yükseklik: Orta ırk olarak kabul edilen Sibirya Kurdu'nun ortalama ağırlık aralığı 16-27 kilogramdır. Yetişkin dişiler yetişkin erkeklere göre daha az ağırlığa sahiplerdir. Boyu ise ortalama 50-65 santimetre aralığındadır. Ağırlık özelliğinde olduğu gibi boy özelliğinde de cinsiyet faktörü etkilidir. Yetişkin dişilerin boyu erkeklere kıyasla daha kısadır.

Orta ırk olarak kabul edilen Sibirya Kurdu'nun ortalama ağırlık aralığı 16-27 kilogramdır. Yetişkin dişiler yetişkin erkeklere göre daha az ağırlığa sahiplerdir. Boyu ise ortalama 50-65 santimetre aralığındadır. Ağırlık özelliğinde olduğu gibi boy özelliğinde de cinsiyet faktörü etkilidir. Yetişkin dişilerin boyu erkeklere kıyasla daha kısadır. Karakteristik Özellikler: Yüz ifadeleri genelde sert olsa da yumuşak mizaca sahip olduklarından bahsedilebilir. Doğru eğitildiklerinde insanlarla beraber yaşamaya uyum sağlarlar. Ancak yine de ilk kez köpek besleyecek olan kişilerin başlangıçta bir uzmandan destek almasında fayda vardır.

Sibirya Kurdu Nasıl Bakılır?

Sibirya Kurdu'nun sağlıklı ve rahat bir yaşam sürmesi için uygun koşulların sağlanması gerekir. Bu koşullar için şu noktalara dikkat etmek faydalı olacaktır: