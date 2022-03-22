Sibirya Orman Kedisi Özellikleri Ve Bakımı: Sibirya Kedisi Yetiştirilir?

Anavatanı Sibirya gibi soğuk bir yer olduğu için uzun tüyleri ile dikkat çeken Sibirya Orman Kedisi sakin ve sevecen doğasıyla dikkat çeker. 15 yıl gibi bir süre boyunca yaşayabilen bu özel kedi cinsine ev ortamında uygun koşulları sağlayarak bakım yapmakta kolaydır. Kısa sürelerde evinize uyum sağlayabilecek bu Sibirya Orman Kedisi hakkında merak edilen tüm detaylara içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Sibirya Orman Kedisi Özellikleri

45 ila 60 cm uzunluğuna sahip olabilen Sibirya Orman Kedisi dağlık alanlarda doğup büyüyen bir kedi olduğu gibi tırmanma özelliği yüksek olan kedilerdendir. Bu sebeple bakımını üstlendiğiniz odada çok fazla kırılacak dökülecek eşya bulundurmamanız iyi olacaktır. Ayrıca kedi merdiveni gibi çeşitli oyuncaklar tercih ederek yuvasına alışmasını da sağlayabilirsiniz.

Sibirya Orman kedisi özellikleri bakımında ele alındığında ilk dikkat çeken güçlü ve kaslı yapısı olur. Uzun tüylere sahip olan ve saf bir ırk olan Sibirya Kedisi fazla konuşkan bir tür olmadığı için apartman dairelerine kolayca uyum sağlayabilir.

Boz renkleriyle dikkat çekseler de vücutlarının farklı alanlarında siyah renkli şeritler bulunur. Sudan korkmayan hatta fazlasıyla seven bir cins olduğu için sürekli suyla oynamak isteyebilirler. Her renkte olabilen Sibirya Orman Kedisi soğuk hava koşullarına alışık olduğu için bakımını üstlendiğiniz odanın illaki ortalama ısılarda olmasına gerek yoktur.

Sadık ve sevecen olması sebebiyle çocuklarla anlaşabilen bu kedi türü çeşitli oyuncaklarla eğitilebilir. Hemen hemen 5 yaşına kadar gelişim sürecini tamamladığı için genellikle yavru zannedilebilirler. Sakin bir mizaçları olmasına rağmen görünüm olarak agresif bir yapıdaymış gibi gözükürler.

Sibirya Kedisi Nasıl Yetiştirilir?

Ev ortamında genellikle çocuklarla birlikte büyütülmek istenen kedi türlerinin başında Sibirya Kedisi gelir. Özellikle de oyun seviyor olması ve aşırı sakin olması nedeniyle çocuklu ailelere sıkça önerilen bu kedi türü bol tüylü kedi cinsleri arasında yer alır. Her evcil hayvanın bakımında olduğu gibi Sibirya Orman Kedisi bakımı için de dikkat edilecek bazı noktalar bulunuyor.

Genel olarak bakımı çok da zor olmayan bu kedi türü için ilk dikkat etmeniz gereken tüy yapısıdır. Yoğun tüyleri bulunduğu ve her mevsim geçişinde bolca döküldüğü için günlük olarak kedinizin tüylerini taramanız gerekir. Bunun için petshoplarda satılan kedi taraklarını tercih edebilirsiniz. Sürekli hale getirilen bu taramalar kopan tüylerin toplanmasında önemli olduğu kadar tüylerin karışmasını da önleyecektir. Ayrıca tuvalet eğitiminde bu tüylere dikkat edilmeli mutlaka ıslak bez ya da kedi şampuanı ile temizlenmelidir.

Hareketli ve koşmayı seven bir kedi türü olduğu için bahçeli evlerde daha çok rahat edebilen Sibirya Orman Kedisi geç büyüyen bir kedi olduğu için özellikle mama ve vitamin takviyelerine dikkat edilebilir. Bunun için düzenli olarak aşıları yaptırılmalı, veteriner kontrolünde önerilen mama türleri ile beslenmelidir.

Diğer kedilere nazaran sudan zevk aldığı için yıkamanız zor olmayacaktır. Suyla oynamayı seven bu tarz kedileri küvet ya da duş alanında kolayca yıkayıp havlu ile kurutabilirsiniz. Kedinin korkmaması için suya alıştırarak duşa sokmanız daha iyi olacaktır. Sık tüylü oldukları için kuruma aşaması biraz uzun sürecektir. Eğer sık sık yıkamak istemiyorsanız kuru kedi şampuanı gibi ürünleri de kullanabilirsiniz.