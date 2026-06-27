Sibirya’dan Mardin’e uzanan aşk

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaşayan Valeriia Teplova (25), geçen yıl tatil için geldiği İstanbul'da, Ayasofya Camii'ni gezdiği sırada, Mardinli Yalçın ailesiyle tanıştı. Genç kızı çok beğenen aile, o sırada yanlarında olmayan oğulları Hüseyin Yalçın'ı (28) çağırıp tanışmalarını sağladı. Çift birbirine aşık olup evlenmeye karar verince Müslüman olan Valeriia, Zeynep adını aldı. Sibirya Devlet Üniversitesi Siyaset Bölümü mezunu Valeriia Teplova ile Bingöl Üniversitesi öğretim görevlisi Hüseyin Yalçın'ın ailenin yaşadığı Mardin'de yapılan düğünlerinde, mevlit ve Kuran-ı Kerim okundu. Mutluluğu gözlerinden okunan Valeriia Teplova, "Ailem ne evlenmeme ne de Müslüman olmama karşı çıkmadı, kararıma saygı gösterdi. Mardin'e ve güzel bir aileye gelin gelmek beni çok mutlu etti" dedi. Damat Hüseyin Yalçın ise örf ve âdetlerin göre bir düğün yaptıklarına dikkat çekti. Düğüne katılmak için 6 bin kilometre uzaklıktan gelen gelinin ailesi de sıcak yaklaşımdan memnun kaldıklarını dile getirdi.

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