Haberler Yaşam Haberleri Sıcak Takip filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Skin Trade - Sıcak Takip TV’de ilk kez yayında!
Giriş Tarihi: 22.8.2022 19:06

Sıcak Takip filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Skin Trade - Sıcak Takip TV’de ilk kez yayında!

Sıcak Takip filmi, 22 Ağustos Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Televizyonda ilk kez verilecek olan 2014 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ekachai Uekrongtham oturuyor. Aksiyon, dram ve suç türlerindeki filmin konusu ve oyuncu kadrosu sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Peki; Sıcak Takip filmi konusu nedir? Sıcak Takip filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Sıcak Takip filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Skin Trade - Sıcak Takip TV’de ilk kez yayında!

Aksiyon, dram ve suç türlerindeki Sıcak Takip filmi, ilk kez televizyonda Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Orijinal adı Skin Trade olan filmin başrollerinde Dolph Lundgren, Ron Perlman gibi isimler yer alıyor. 2014 yılında vizyona giren ABD yapımı film, aksiyon dolu sahneleriyle sinemaseverlere keyif dolu bir akşam yaşatmaya geliyor. Peki; Sıcak Takip filmi konusu nedir? Sıcak Takip filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Sıcak Takip filmi konusu ve oyuncuları...

SICAK TAKİP FİLMİ KONUSU

Uluslararası çıkarlar yüzünden ailesi bir Sırp gangster tarafından öldürülünce, New York Polis Departmanından detektif Nick; güneydoğu Asya'ya gider ve Tayland'lı detektifle ortaklaşa çalışarak intikam almak ve insan ticareti yapan çeteyi çökertmek için çalışır.

SICAK TAKİP FİLMİ OYUNCU KADROSU

Orjinal adı : Skin Trade

Yönetmen : Ekachai Uekrongtham

Yapım : 2014- ABD, Tayland

Türü : Aksiyon, Dram, Suç

Oyuncular : Dolph Lundgren, Ron Perlman, Tony Jaa, Cary-Hiroyuki Tagawa, Celina Jade

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Sıcak Takip filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Skin Trade - Sıcak Takip TV’de ilk kez yayında!
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