Sıcak Takip filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? Skin Trade - Sıcak Takip TV’de ilk kez yayında!

Aksiyon, dram ve suç türlerindeki Sıcak Takip filmi, ilk kez televizyonda Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Orijinal adı Skin Trade olan filmin başrollerinde Dolph Lundgren, Ron Perlman gibi isimler yer alıyor. 2014 yılında vizyona giren ABD yapımı film, aksiyon dolu sahneleriyle sinemaseverlere keyif dolu bir akşam yaşatmaya geliyor. Peki; Sıcak Takip filmi konusu nedir? Sıcak Takip filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Sıcak Takip filmi konusu ve oyuncuları...
Uluslararası çıkarlar yüzünden ailesi bir Sırp gangster tarafından öldürülünce, New York Polis Departmanından detektif Nick; güneydoğu Asya'ya gider ve Tayland'lı detektifle ortaklaşa çalışarak intikam almak ve insan ticareti yapan çeteyi çökertmek için çalışır.
Orjinal adı : Skin Trade
Yönetmen : Ekachai Uekrongtham
Yapım : 2014- ABD, Tayland
Türü : Aksiyon, Dram, Suç
Oyuncular : Dolph Lundgren, Ron Perlman, Tony Jaa, Cary-Hiroyuki Tagawa, Celina Jade