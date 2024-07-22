Sıcaklar gidiyor sağanak geliyor

Yüksek sıcaklıkların ve yoğun nemin hissedildiği son günlerde Meteorolojiden vatandaşları serinletecek haber geldi. İstanbul başta olmak üzere bazı illerde bugün ve yarın için sağanak uyarısı yapıldı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, İstanbul'da bugün ve yarın kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Perşembe ise bulutlu olan hava, cuma ve cumartesi günü yerini tekrardan yağışa bırakıyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurttaki hava sıcaklıkları şu şekilde: "İstanbul'un bugün, çarşamba ve perşembe 33 derece olması bekleniyor. Yağışlı günlerin ardından sıcaklıkların tekrardan mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin edilirken, Ankara yağışlı 33, İzmir sıcaklık 38, Erzurum sıcaklık 38, Şanlıurfa sıcaklık 41, Adana sıcaklık 36, Antalya sıcaklık 32 derece olması bekleniyor."Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı belirtildi. Bolu, Karabük, Giresun, Trabzon, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Rize'nin iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi, Bursa'nın ve Ağrı'nın doğusu, Bitlis'in kuzeydoğusu ve Van'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.